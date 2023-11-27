“منتدى الشروق” يعود في حلة جديدة هذا الثلاثاء

حصيلة المبادرات الشعبية التضامنية مع غزة أولى مواضيعه..

يعود “منتدى الشروق” إلى جمهوره في حلة جديدة هذا الثلاثاء،وسيتناول بالنقاش حصيلة المبادرات الشعبية التضامنية مع أهل قطاع غزة.

تحت عنوان “حصيلة المبادرات الشعبية التضامنية وآفاق العملية التبرعية وفقا للحاجيات الملحة لأهلنا في غزة”.

وذلك بحضور عدد من الفاعلين في الساحة والعاملين للقضية الفلسطينية:

يوسف حمدان، ممثل حركة حماس في الجزائر.

عبد الرحمان حمزاوي، القائد العام للكشافة الإسلامية.

الشيخ أحمد إبراهيمي، رئيس جمعية البركة للعمل الخيري.

المكي قسوم، رئيس جمعية الإرشاد والإصلاح.

محمد الطاهر ديلمي، منسق اللجنة الشعبية الجزائرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

الشيخ يحيى صاري، رئيس المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين وإنقاذ غزة.

حمود كبور، رئيس الإئتلاف المغاربي لنصرة فلسطين والقدس الشريف.

وسيستعرض ضيوف منتدى الشروق حصيلة نشاطهم ويتحدثون عن آفاق هذه العملية واحتياجات أهل القطاع.