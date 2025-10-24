منتدى الغاز العالمي يُحذّر من دعوات مضللة لوقف تطوير مشاريع الغاز

حذّر وزراء منتدى الدول المصدرة للغاز، خلال اجتماعهم المنعقد، الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة من الدعوات “المضللة” لوقف تمويل وتطوير مشاريع الغاز في العالم، بدعوى مكافحة تغيّر المناخ.

وفي البيان الختامي للاجتماع، الذي جرى بمشاركة وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، أعرب المجتمعون عن “قلقهم العميق إزاء إمكانية فرض تدابير أو لوائح تقييدية أحادية الجانب ذات أثر خارج الحدود، لا سيما لائحة الاتحاد الأوروبي لانبعاثات الميثان (EU MER ) وتوجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية (EU CSDDD ) وآلية تعديل الكربون على الحدود (EU CBAM.) .

وأوضح البيان أن هذه اللوائح “تفرض التزامات تتعارض في كثير من الأحيان مع مبادئ ومتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس ومنظمة التجارة العالمية”، مشيرا إلى تأسيس فريق العمل المؤقت للمنتدى حول هذه اللوائح.

وفي ظل التوقعات الإيجابية حول ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي بحلول عام 2050 بنسبة 32 %، دعا المشاركون في الاجتماع إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير البنية التحتية للغاز بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص لتيسير تمويل مشاريع الغاز.