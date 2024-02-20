منتدى الغاز.. عرقاب يُسلم رسالة الرئيس تبون إلى نظيره الفنزويلي

سلم وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو موروسن كما قدم له الترتيبات المتخذة لعقد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، فقد حظي عرقاب بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، الاثنين، بالعاصمة كراكاس، باستقبال من طرف رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، نيكولاس مادورو موروس، حيث سلمه رسالة خطية موجهة اليه من طرف الرئيس تبون.

ونقل، بهذه المناسبة، وزير الطاقة والمناجم، إلى رئيس فنزويلا، التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية وتطرق معه إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ولاسيما في مجال الطاقة.

كما قدم الوزير، بهذه المناسبة، الترتيبات التي اتخذتها الجزائر والتحضيرات الجارية تحسبا لعقد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي ستعقد بالجزائر في الثاني من شهر مارس 2024.

وإذ أكد الوزير تطلع رئيس الجمهورية إلى مشاركة فعالة لجمهورية فنزويلا في هذه القمة ومساهمتها في دعم وتعميق قيم التضامن، بين أعضاء دول المنتدى، بهدف تعزيز الحوار وتكثيف المشاورات والمضي قدما على درب مواصلة تطوير مواردها من الغاز والصناعة الغازية بصفة عامة.

كما أكد على رغبته في تطوير العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين في جميع المجالات ومواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولقد كلف الرئيس الفنزويلي، عرقاب بنقل تحياته الأخوية إلى رئيس الجمهورية، مؤكدا على عزم بلاده تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر والارتقاء بها الى آفاق أوسع، وخاصة في جميع كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، ولا سيما تطوير الصناعة الغازية، والتكوين وتبادل التجارب والخبرات بين شركات البلدين.

كما استُقبل وزير الطاقة والمناجم من طرف نظيره الفنزويلي، والذي يشغل في نفس الوقت منصب الرئيس المدير العام للشركة الفنزويلية للنفط، بيدرو رافائيل تيليشيا.

وخلال هذا اللقاء، بحث الجانبان حالة علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة، وكذا سبل تدعيمها وتطويرها، خاصة في مجال البحث واستغلال وإنتاج المحروقات، والبتروكيمياء والصيانة في مجال الصناعة النفطية والغازية ناقش الطرفان أيضا أوجه تعاون أخرى متعلقة بالتكوين والتدريب وتبادل الخبرات بين سوناطراك والشركة الفنزويلية للنفط PDVSA .