-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

منتدى باريس للسلام: لعمامرة يلتقي نظيره التشادي

الشروق أونلاين
  • 429
  • 0
منتدى باريس للسلام: لعمامرة يلتقي نظيره التشادي
أرشيف
رمطان لعمامرة

على هامش مشاركته في منتدى باريس للسلام، التقى وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة يوم الخميس، نظيره التشادي محمد صالح النظيف.

وحسب تغريدة للوزارة، فقد تناول الطرفان في هذا اللقاء “العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إلى جانب الأوضاع السائدة في إفريقيا، لاسيما في منطقة الساحل والصحراء”.

https://twitter.com/Algeria_MFA/status/1590775984051011584

لعمامرة يمثّل الرئيس تبون في منتدى باريس للسلام

بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يشارك وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان لعمامرة، في أشغال الدورة الخامسة لـ “منتدى باريس للسلام”، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وحسب بيان للوزارة، تحتضن العاصمة الفرنسية باريس هذا المنتدى، في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري.

“ويأتي هذا المنتدى في سياق ما بعد جائحة كورونا،  وفي ظل تفاقم الانقسامات العالمية إلى حدّ كبير، على خلفية الحرب في أوكرانيا”.

وسيشارك في المنتدى عدّة رؤساء دول وحكومات، ورؤساء للمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الدولية. “من أجل دراسة المشكلات الرئيسية في الساحة العالمية، واقتراح حلول للتخفيف من عواقبها الاقتصادية”.

“وستكون مشاركة الجزائر فرصة لتجديد تمسّكها بمواقفها المبدئية الداعية إلى ضرورة تصحيح الاختلالات التي تميز آليات الحوكمة العالمية. وتعزيز ظهور نظام دولي جديد أكثر إنصافا وعدلا”، يضيف البيان.

مقالات ذات صلة
المحلات تفيض بالحليب والزيت مكدّس على الأبواب

المحلات تفيض بالحليب والزيت مكدّس على الأبواب

خبراء: أنبوب الغاز المغربي النيجيري مشروع سياسي

خبراء: أنبوب الغاز المغربي النيجيري مشروع سياسي

طبقة الأزون

طبقة الأزون

بلاني يستقبل سفيرة هولندا بالجزائر وهذه أهم الملفات المطروحة

بلاني يستقبل سفيرة هولندا بالجزائر وهذه أهم الملفات المطروحة

وفاة طالبة بالمسيلة.. تعليق مهام مدير الإقامة الجامعية وفتح تحقيق

وفاة طالبة بالمسيلة.. تعليق مهام مدير الإقامة الجامعية وفتح تحقيق

ضمانات لمنع الغش في ملف عطلة إنشاء مؤسسة

ضمانات لمنع الغش في ملف عطلة إنشاء مؤسسة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد