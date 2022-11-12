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الجزائر

منتدى باريس للسلام.. هذا ما اتفق عليه لعمامرة مع نظيره من جمهورية مالطا

الشروق أونلاين
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منتدى باريس للسلام.. هذا ما اتفق عليه لعمامرة مع نظيره من جمهورية مالطا

عقد وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، جلسة عمل مع نظيره من جمهورية مالطا، إيان بورج، في ختام مشاركته بالعاصمة الفرنسية في أشغال الطبعة الخامسة لمنتدى باريس للسلام.

وافاد بيان للوزارة “استعرض الوزيران العلاقات الثنائية بين الجزائر ومالطا في شتى المجالات والسبل الكفيلة بتعزيزها والرقي بها الى مستوى الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، كما تناولا بالنقاش أبرز الملفات الأمنية والسياسية والأوضاع الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

من جانب آخر، اتفق الوزيران على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين دبلوماسيتي البلدين على مستوى المنظمات وأطر التعاون التي تجمع الجزائر ومالطا على غرار الشراكة الأورو متوسطية ومجموعة 5+5 وهيئة الأمم المتحدة.

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