منتدى باريس للسلم.. لعمامرة يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه من أوروبا وإفريقيا

يشارك وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، بالعاصمة الفرنسية في أشغال الطبعة الخامسة لمنتدى باريس من أجل السلم بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وأفاد بيان للوزارة، “خلال الجلسة الافتتاحية الرفيعة المستوى والتي حملت عنوان “تجاوز الأزمات” استعرض المشاركون أهم التحديات الدولية الراهنة السياسية والأمنية والاقتصادية والطاقوية والبيئية وسبل مواجهتها بصفة جماعية وفعالة”.

وعقد لعمامرة لقاءات ثنائية مع نظرائه من هولندا، والسنغال وفلسطين وكرواتيا وروندا والنرويج، كما تحادث مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بورال.

وفضلا عن العلاقات الثنائية بين الجزائر وهذه الدول، تمحورت المحادثات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة لا تزال سيما الحرب في أوكرانيا وما تخلفه من استقطاب حاد يهدد السلم والأمن الدوليين بالإضافة إلى تداعياتها الاقتصادية والإنسانية، خاصة على الدول النامية في إفريقيا والعالم العربي.

وأكد لعمامرة مع نظرائه الأفارقة والأوروبيين على أهمية تكثيف الحوار والمشاورات لتجاوز هذا الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.