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اقتصاد

منتدى بين رجال الأعمال الجزائريين والليبيين لبحث تعزيز التبادلات التجارية

الشروق أونلاين
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منتدى بين رجال الأعمال الجزائريين والليبيين لبحث تعزيز التبادلات التجارية

تحتضن الجزائر، السبت، المنتدى الثاني لرجال الأعمال الجزائريين والليبيين لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات وتسهيل إجراءات انتقال البضائع والسلع.    

وسيتشارك رئاسة المنتدى وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، ووزير التجارة كمال رزيق ومن الجانب الليبي وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ويستمر المنتدى إلى غاية 31 من الشهر الجاري، وسيتم بالتزامن معه تنظيم معرض للمنتجات الليبية بقصر المعارض.

وكانت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، قد أكدت أن تنظيم المنتدى سيجمع كل القطاعات المعنية بالسوق الليبية، وسيكون فرصة للمتعاملين الاقتصاديين لعقد شراكات مع نظرائهم الليبيين بغرض تصدير منتجاتهم.

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