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اقتصاد

منتدى جزائري ايطالي للأعمال بنابولي الأربعاء المقبل

ف. ع
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منتدى جزائري ايطالي للأعمال بنابولي الأربعاء المقبل
أرشيف

تنظم سفارة الجزائر بإيطاليا، الأربعاء المقبل، منتدى للأعمال والاستثمار بمدينة نابولي، بالتعاون مع الاتحاد الصناعي لمدينة نابولي (UIN) وبالشراكة مع نادي المقاولين والصناعيين لمنطقة المتيجة (CEIMI) وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا خارج قطاع المحروقات.
سيجمع هذا المنتدى بين الممثلين المؤسساتيين والمتعاملين الاقتصاديين للجزائر وإيطاليا الناشطين في قطاعات إنتاج قطع غيار السيارات والصناعات الغذائية والصناعة النسيجية والسياحة والاتصالات والرقمنة.
ويندرج هذا الحدث في إطار ديناميكية تعاون إيجابية بين الجزائر وإيطاليا، اتسمت مؤخراً بتكثيف الزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين ورغبتهما المشتركة بالدفع بها قدما لأعلى المستويات في جميع الميادين ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار مقاربة تهدف إلى التعاون والشراكة الاقتصادية الثنائية، من خلال الترويج للإطار الجديد للاستثمار في الجزائر وخلق علاقات تبادل وتعاون بين الجمعيات المهنية والسلطات المحلية للبلدين، ناهيك عن تعبئة وإشراك رجال الأعمال من الجالية الجزائرية المقيمة بإيطاليا في مسار التنمية الوطنية.
وسيعرف المنتدى أزيد من مائة مشارك (متعاملون اقتصاديون، مسؤولون محليون وخبراء) حيث سيسمح بدراسة أكثر 20 مشروعا استثماريا وشراكات في عدة قطاعات من خلال المقابلات الثنائية المبرمجة على هامش المنتدى.

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