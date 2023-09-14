منتدى رجال الأعمال الجزائري-الصيني.. التوقيع على 15 اتفاقية

خلُص منتدى رجال الأعمال الجزائري-الصيني، بالتوقيع على أكثر من 15 اتفاقية شراكة بين مؤسسات جزائرية وصينية في عدة ميادين منها البناء والاتصالات.

وأكد منور صنديد، مدير الصيد البحري والمنتجات الصيدية لولاية وهران ومقرر الورشات أنه تم إبرام هذه الاتفاقيات في اختتام الورشات الخمس التي تم تنشيطها بالمناسبة حول “أشغال البناء ومستلزمات وعتاد البناء” و”الحديد والصلب والتعدين” و”الورق والكرتون و مواد التغليف البلاستيكية” و”الصناعات الجلدية” و”الاتصالات السلكية و اللاسلكية”

وتم إبرام هذه الاتفاقيات في كل من قطاعات البناء والاتصالات والمناولة الكهرباء والصناعات الصيدلانية والتحويلية.

وأضاف منور صنديد أنه ستتم برمجة لقاءات ثنائية أخرى بالجزائر للتفصيل أكثر في عقود الشراكة المبرمة،

للتذكير، فقد عرف منتدى الأعمال الجزائري-الصيني حضور حوالي 30 مؤسسة صينية وما يفوق عن 50 مؤسسة جزائرية من أجل تحديد فرص الاستثمار من الجانبين بحضور كل من سفير جمهورية الصين الشعبية في الجزائر، لي جيان، ووالي وهران.