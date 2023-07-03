منتدى ساو باولو في البرازيل يصدر قرارا بدعم قضية الصحراء الغربية

صادق ملتقى ساو باولو الدولي في البرازيل بالإجماع على قرار يدعم كفاح الشعب الصحراوي ويطالب بإنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية يوم الإثنين، فقد عرفت النسخة الـ26 للمنتدى بين 29 جوان و2 جويلية، مشاركة عدة أحزاب سياسية ومنظمات يسارية من أمريكا اللاتينية و منطقة الكاريبي.

ويتضمن القرار الذي خرج به المنتدى دعوات لإنهاء الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية، وإدانة لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في حق الشعب الصحراوي.

كما يدعو القرار إلى الإفراج عن جميع معتقلي الرأي الصحراويين، والكشف عن مكان وجود أكثر من 600 مفقودا. إلى جانب التنديد بالجدار الرملي الفاصل.

ويعقد هذا المنتدى دورته السنوية بعد أن توقف منذ العام 2019 بسبب جائحة كورونا، وقد أعطى الرئيس البرازيلي لويس لولا داسيلفا إشارة انطلاقه.