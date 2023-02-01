منتدى للحوار لبحث مشاكل البلديات والولايات

تجسيدا للرؤية الواسعة لرئيس الجمهورية

أعلن رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، الثلاثاء من قالمة عن إطلاق مبادرة للحوار تحت تسمية “منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية”.

موضحا بأن هذه المبادرة ”تعد تجسيدا للرؤية الواسعة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتعزيز البيئة الآمنة من خلال الحوار وتبادل الأفكار والآراء المختلفة بكل حرية”، مشيرا إلى أنه سيتم في الفترة المقبلة ”تأسيس منتديات بعدة ولايات أخرى من الوطن بداية من إليزي ثم باتنة ستليها ولايات أخرى”.

وذكر رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني بأن هذا المنتدى الذي جاء أياما قليلة بعد لقاء رئيس الجمهورية مع الولاة وتأكيده خلاله على فتح أبواب الحوار ”سيكون ذا طابع حواري وتبادل للأفكار والآراء والمساهمة في إيجاد الحلول المشتركة لمشاكل التنمية بالولايات والبلديات”، مبرزا بأنه لن يتم الاقتصار على اللقاءات المباشرة في القاعات المغلقة فقط خلال نشاطات هذا المنتدى، بل سيتم التركيز على شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية التي أعلن بالمناسبة عن أطلاق منصة رقمية للحوار بولاية قالمة.

وأضاف ذات المسؤول بأنه سيتم لاحقا إيجاد صيغة لتأسيس منتديات محلية عبر البلديات من أجل توفير قاعدة بيانات حول أهم المحاور ذات الأولوية في مجال التنمية المحلية بالنسبة للسكان وإشراكهم في النقاش العام حول القضايا المتعلقة بالشؤون العامة بالبلديات التي يقطنون بها، متوقعا بأن يتم الوصول في الأشهر القريبة المقبلة إلى تكوين نسيج مجتمع مدني واع، إضافة إلى بداية بروز الأفكار المثمرة للحوار التفاعلي حول القضايا التي تهم المواطن.

واعتبر بن براهم أن فكرة المنتدى ”تعد أفضل صيغة لإدماج المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية للتنمية المحلية وأفضل بديل للتمثيل المحلي وإنشاء هياكل تنظيمية محلية للمرصد الوطني للمجتمع المدني الذي يتشكل من 62 عضوا من بينهم 50 عضوا ممثلين عن الجمعيات و12 عضوا ممثلين عن القطاعات الحكومية”.