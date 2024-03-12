منتوجات بحثيّة جديدة قابلة للتسويق والاستغلال

تخص الطاقة والرقمنة والصحة والأشغال العمومية والنقل

عاين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، نماذج من أبحاث أنجزها مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة، مبرزا ضرورة تعزيز الشراكة بين هذا المركز والشريك الاقتصادي.

وخلال زيارة تفقدية قادته إلى مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة ببابا أحسن بالجزائر العاصمة، وقف بداري على منتوجات جديدة للبحث تم إنجازها بالمركز، قابلة للتسويق والاستغلال، تخص مجالات الطاقة، الرقمنة، الصحة، الأشغال العمومية، النقل، إلى جانب ابتكارات جديدة تتعلق بمجال الأرصاد الجوية وكاشفات عن حرائق الغابات.

كما تفقد الوزير، بهذه المناسبة أيضا، محطة لتوليد الهيدروجين باستعمال الطاقة الشمسية وتقنيات البصريات، منصة للتوصيف الآلي للمكونات الإلكترونية وتطوير مكونات محولات الوقود للسيارات، وكذا منصة لاختبار مستشعرات أكسيد الكربون.

وعلى هامش هذه الزيارة، شدّد بداري في تصريح للصحافة على ضرورة “تعزيز الشراكة بين المركز والشريك الاقتصادي، قصد تسهيل عمليات تسويق المنتوجات المبتكرة، لتحقيق أهداف إستراتيجية البحث العلمي التي ترتكز على جعل المعرفة والبحث العلمي في خدمة الاقتصاد والمجتمع”.

ونوه في هذا الإطار بـ”الجهود” التي يقوم بها هذا المركز الذي يمثل -مثلما قال- “وحدة للبحث والتطوير وكذا التصنيع”، داعيا إلى “تدعيمه والتعريف به أكثر وإبراز منتوجاته بشكل يتيح تسويقها”.

من جهته، أبرز المدير العام لمركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة، محمد طرايش، أن التحدّي الراهن للمركز يتمثل في “توريد التكنولوجيا اللازمة للشركاء الاقتصاديين، وإنشاء شبكات المناولة الضرورية على المستوى الصناعي من خلال إشراك طلبة الجامعات ومرافقتهم في استحداث مؤسساتهم الناشئة”.