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الجزائر
حملة تحسيسية وطنية لنشر الوعي لدى المستهلكين

منتوجات برموز وألوان تسيء إلى عقيدة وقيم الجزائريين!

 ق. و
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منتوجات برموز وألوان تسيء إلى عقيدة وقيم الجزائريين!
أرشيف

تطلق وزارة التجارة وترقية الصادرات، بدءا من الثلاثاء، وعلى مدار أسبوع، حملة تحسيسية وطنية حول “المنتوجات التي تحمل رموزا وألوانا تمس بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري”، من أجل نشر الوعي لدى المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين “حول المخاطر والعواقب السيئة التي تنجر عن تداول مثل هذه المنتوجات في السوق الوطنية”.

وستعطى إشارة انطلاق هذه الحملة، التي ستساهم فيها عدة قطاعات وهيئات، وتمس كافة التراب الوطني، من مقر وزارة التجارة وترقية الصادرات، عبر تقنية التحاضر عن بعد، وعلى مستوى مديريات التجارة الجهوية والولائية للتوعية حول وجود هاته المنتجات في السوق الوطنية “وتواجدها في بيوتنا ومساجدنا ومحيطنا بشكل عام، خاصة أنها طالت ألعاب الأطفال، الأدوات المدرسية، الملابس وحتى المصحف الشريف”، وفق بيان للوزارة.

وستعرف هذه الحملة التي تنظم تحت شعار “احم عائلتك، حذار من المنتوجات التي تحمل ألوانا ورموزا منافية للعقيدة وقيمنا الأخلاقية” تنظيم حملات تحسيسية في الساحات العمومية والمراكز التجارية والجامعات ومراكز التكوين والمراكز الثقافية وكذا تنشيط حصص تفاعلية عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية وإرسال رسائل قصيرة للتوعية عبر شبكات الهاتف النقال.

ولضمان نجاح هذه الحملة -تؤكد الوزارة- وتحقيق الغاية المنشودة منها، سيرافق وزارة التجارة وترقية الصادرات على المستوى الوطني كل القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.

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