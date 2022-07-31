منجم الحديد بغار جبيلات.. إنجاز خط السكك الحديدية نحو بشار في 2023

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن إطلاق انجاز خط السكة الحديدية الذي يمتد على مسافة 1.000 كلم لنقل خام الحديد من غار جبيلات (تندوف) إلى بشار سيتم “خلال الثلاثي الأول من سنة 2023”.

وأوضح عرقاب، السبت، أن “دفتر الأعباء الخاص بهذا المشروع يوجد في طور الدراسة من قبل لجنة تقنية قطاعية مشتركة تتكون من عدة وزارات و هي الطاقة و المناجم والنقل والأشغال العمومية”.

وجاء تصريح الوزير على هامش زيارة العمل و التفقد التي أجراها إلى ولاية تندوف والتي أشرف خلالها على إطلاق استغلال منجم الحديد بغار جبيلات.

وأشار الوزير إلى أن “المرحلة الاولى (2022-2025) من استغلال هذا المنجم ستشهد انتاج 2 الى 3 مليون طن/سنويا”، مضيفا أنه سيتم نقل خام الحديد برا إلى بشار حيث سيتم تحويله وتثمينه من قبل متعاملين وطنيين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في هذا المجال، في انتظار انجاز خط السكة الحديدية بشار-غار جبيلات”.

وستنطلق المرحلة الثانية فور انجاز خط السكة الحديدية مما سيسمح بضمان الاستغلال الأمثل للمنجم، من خلال انتاج من 40 إلى 50 مليون طن/سنويا.

كما أوضح، عرقاب أن مشروع توسيع الشبكة الكهربائية إلى 60 كيلوفولط سيسمح “بالاستجابة لاستعمالات صناعية للكهرباء ومرافقة إطلاق نشاط الصناعة التحويلية في هذه الولاية”.

وفي هذا الشأن، أكد أنه تم تعيين الشركة المكلفة بإنجاز الشبكة الكهربائية بطاقة 60 كيلوفولط، في حين أن شركة سونلغاز شرعت في انجاز بعض محطات التحويل.

وبخصوص الاستغلال الحرفي للذهب، أكد الوزير أنه سيتم إطلاقه “فور تعيين المؤسسات خلال الشهر المقبل”.

بالصور.. الشروع في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات

ويوم 30 جويلية 2022، شُرع، في استغلال منجم الحديد الضخم بغار جبيلات بعد إعطاء إشارة انطلاق الأشغال من وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

وتم الشروع في استغلال المنجم لتطوير قطاع المناجم بغية الاستغلال الأمثل للثروات على المستوى الوطني.

بالصور.. عرقاب بتندوف لافتتاح منجم الحديد بغار جبيلات

وحل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، السبت، بولاية تندوف للإشراف على مراسم افتتاح منجم الحديد بغار جبيلات.

وجاء في بيان للوزارة: حل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة السادة الرؤساء المدراء العامون لمجمعي سونلغاز ومناجم الجزائر، ووفد وزاري هام، بمطار الرائد فراج بتندوف، حيث كان في استقباله السيد والي الولاية وممثلي السلطات المحلية للولاية.

وأضاف: للتذكير، يقوم وزير الطاقة والمناجم اليوم بزيارة عمل وتفقد لولاية تندوف، والتي سيقوم من خلالها بافتتاح منجم الحديد بغار جبيلات، كما سيشرع بوضع حيز الخدمة واطلاق العديد من مشاريع الكهرباء والغاز بالولاية التي تهدف الى تعزيز وتأمين التموين بالكهرباء والغاز لولاية تندوف.