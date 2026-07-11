منجم غارا جبيلات.. دراسة مشروع تحويل المياه جنوب-جنوب تدخل مرحلتها الأخيرة

بلغت المرحلة الثالثة والأخيرة من أشغال الدراسة الخاصة بمشروع تحويل المياه جنوب-جنوب الرابط بين ولايتي تيميمون وتندوف ومنطقة غارا جبيلات، نسبة إنجاز تقدر بـ70 %، ولا تزال تسير بوتيرة منتظمة.

وأوضح مدير مكتب الدراسات للمشروع، فريد جيلالي، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أن المرحلتين الأولى والثانية من الدراسة قد تم استكمالهما.

وخصصت المرحلة الأولى لجمع المعطيات الميدانية والفنية واقتراح الحلول التقنية المناسبة، أما المرحلة الثانية، المتعلقة بالدراسة التمهيدية العامة، فمكنت من تحديد مختلف الجوانب التقنية وضبط الخيارات الملائمة لإنجاز المشروع.

ودخل المشروع حاليا مرحلته الثالثة والأخيرة التي تشمل إنجاز أعمال الرفع الطبوغرافي على طول مسار المشروع، وإجراء الدراسات الجيوتقنية الخاصة بطبيعة التربة، إلى جانب إعداد الدراسة التفصيلية التي ستحدد الخصائص التقنية والهندسية لمختلف المنشآت المزمع إنجازها، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة التجسيد.

وأفاد المدير أن نسبة تقدم الأشغال في هذه المرحلة بلغت 70 %، مؤكدا أن وتيرة الإنجاز تسير وفق البرنامج الزمني المسطر، بما يسمح باستكمال الدراسة النهائية مع نهاية شهر أوت المقبل.

كما أكد أن استكمال هذه الدراسة سيفسح المجال لاستكمال الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة قبل الشروع في إنجاز هذا المشروع الحيوي، الذي يكتسي أهمية استراتيجية بالنظر إلى دوره في ضمان تزويد المنطقة بالموارد المائية، ومرافقة الحركية التنموية التي تشهدها ولايتا تندوف وتيميمون، فضلا عن توفير الاحتياجات المائية الضرورية لمشروع استغلال منجم غارا جبيلات والمنشآت الصناعية المرتبطة به، حسب ما نقلته الوكالة.