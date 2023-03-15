منجم غار جبيلات: الكشف عن موعد انطلاق معالجة الحديد الخام

كشف رضا بلحاج، المدير العام المساعد للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب المكلفة بتطوير منجم غار جبيلات، عن الشروع قريبا في استخراج مليوني طن من الحديد الخام من المنجم على مرحلتين لمعالجته في وحدات متخصصة ببشار.

وقال بلحاج للإذاعة الجزائرية: يتم خلال السداسي الأول من 2023 توقيع عقد مع شريك أجنبي للشروع في معالجة هذا الحديد الخام في بشار وهي أول خطوة تسمح لنا باستخراج كميات كبيرة من منجم غار جبيلات عن قريب إن شاء الله.

وأضاف: الوحدة الأولى ستقوم باستخراج ما لا يقل عن 1 مليون من طن من الحديد الخام وبعدها ستكون هناك وحدة ثانية مع شريك أجنبي ثاني وهو الشريك الصيني. تسمح لنا باستخراج ما لا يقل عن واحد مليون طن على المدى القريب، وفي آفاق 2025 بإذن الله سنقوم باستخراج مليوني طن من الحديد الخام من المنجم.

ونهاية جويلية 2025، أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، خلال إشرافه على افتتاح منجم الحديد غار جبيلات، أن هذا المنجم سيسمح بإنتاج 2 الى 3 مليون طن من خام الحديد في المرحلة الاولى (2022-2025)، ثم 40 الى 50 مليون طن سنويا ابتداء من 2026.

وأوضح الوزير، في كلمته، ، أن “هذا المشروع الهيكلي سيمر بعدة مراحل ممتدة من 2022 إلى 2040″، مشيرا إلى أن “المرحلة الاولى الممتدة من 2022 الى 2025 سيتم خلالها استخراج 2 الى 3 مليون طن من خام الحديد و نقله بريا (في انتظار انجاز خط السكة الحديدية الرابط بين بشار و غار جبيلات) إلى بشار و شمالها من أجل تحويله و تثمينه من قبل متعاملين وطنيين أبدوا رغبتهم في الاستثمار”.

أما المرحلة الموالية، ابتداء من 2026، فستنطلق مباشرة بعد انجاز خط السكة الحديدية، حيث سيتم استغلال المنجم بطاقة كبرى تسمح باستخراج 40 الى 50 مليون طن سنويا، يقول الوزير.

كما أوضح عرقاب أن هذا المشروع “ليس خاصا بقطاع المناجم فقط، بل يتعداه إلى كل القطاعات و بالخصوص قطاعات النقل، الأشغال العمومية، الطاقة، المياه، المالية، البيئة، التهيئة العمرانية”، مبرزا انه “من أجل هذا توجب تضافر جهود كل القطاعات من اجل إنجاح هذا المشروع الضخم الذي تعود فوائده الاجتماعية والاقتصادية على كل الوطن عموما و على منطقة تندوف و الجنوب الغربي الجزائري بصفة خاصة”.

ومن ضمن هذه الفوائد، يضيف السيد عرقاب، توفير مناصب العمل، خلق و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وكذا تطوير السكن و الهياكل الاجتماعية.

ويوم 1 فيفري 2023، قدم وزير الطاقة والمناجم في اجتماع للحكومة حول مدى تقدّم مشروع تطوير منجم الحديد لغار جبيلات، ومشاريع تطوير المواد غير الحديدية.

وحسب بيان للوزارة الأولى “وتبيّن من العرض المقدّم حول وضعية إنجاز المشاريع المذكورة، أنّ تنفيذ مراحل تطوير هذه المشاريع قد سجّل نسبة تقدّم مقبولة”.