منجم غار جبيلات: بن عبد الرحمان يكشف عن حجم خام الحديد المتوقع

توقع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان استخراج 2 مليون طن من خام الحديد بغار جبيلات.

وقال الوزير الأول خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة إنه يتوقع استخراج 2 مليون طن من خام الحديد كمرحلة أولى بقيمة استثمار تصل إلى 1.25 مليار دولار واستحداث 3.500 منصب عمل مباشر.

وفي السياق ذاته، كشف بن عبد الرحمان عن الانتهاء من التجارب المخبرية التي أكدت الحصول على صلب بنوعية مطابقة للـمقاييس العالـمية.

منجم جبيلات سيستفيد من وحدة صناعية لمعالجة الحديد

وفي 29 سبتمبر 2022، بحث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب فرص الشراكة والاسثمار المنجمي مع مجمع توسيالي، وكذا إنشاء وحدة صناعية لمعالجة خامات حديد منجم جبيلات.

وجاء هذا خلال استقبال وزير عرقاب، لرئيس مجلس إدارة مجمع توسيالي، فؤاد توسيالي، والذي جرى بحضور عضو مجلس إدارة المركب المكلف بالعمليات بالجزائر، والرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب.

وحسب بيان للوزارة فقد ركزت المحادثات على حالة علاقات التعاون بين الشركات في القطاع المنجمي ومجمع توسيالي وكذا الشراكة وفرص الاستثمار لا سيما فيما يتعلق باستخدام خامات حديد منجم غارا جبيلات لتموين مركب الحديد والصلب “توسيالي” ببطيوة (وهران).

وفي هذا السياق تقرر إعداد دراسة تقنية وتجارية حول إنشاء وحدة صناعية لمعالجة خامات حديد منجم غارا جبيلات. يؤكد المصدر ذاته.

كما أعرب وزير الطاقة والمناجم عن استعداد القطاع في تعزيز وتوسيع التعاون مع مجمع توسيالي.

مناقصة دولية للإستثمار في “غارا جبيلات” بداية من سبتمبر

وفي 24 أوت 2022، كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب أحمد بن عباس عن توجه المؤسسة لإطلاق مناقصة دولية مفتوحة للاستثمار في منجم “غارا جبيلات” مع حلول شهر سبتمبر الداخل.

وقال بن عباس في حوار مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية إن المناقصة ستكون لاختيار الشركاء الراغبين في الاستثمار ومرافقة الوحدات الصناعية المتخصصة في صناعة الحديد والصلب.

وأوضح المتحدث ذاته أن منجم “غارا جبيلات” يعد مشروعا ضخما واستراتيجيا لتنمية صناعة الحديد والصلب في الجزائر حيث سيضمن تموين مركبي “بلارة ” و “توسيالي” بالمادة الأولية التي ما تزال تستورد لحد الآن من الخارج.

وتوقع المدير العام للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب أن الشروع في استغلال منجم غارا جبيلات سيمكن من استحداث آلاف مناصب الشغل مباشرة وغير مباشرة للشباب خلال الأعوام المقبلة وتحديدا مع رفع وتيرة الإنتاج.

بالصور.. نجاح عملية الرمي بالمتفجرات في غار جبيلات

وفي 17 أوت 2022، كشفت ولاية تندوف عن نجاح عملية الرمي بالمتفجرات لاستخراج كمية معتبرة من الحديد الخام بغار جبيلات.

وحسب بيان لمصالح الولاية وبعد الإعلان الرسمي عن بدء استغلال منجم غار جبيلات غرب تندوف، فقد تم صبيحة الثلاثاء عملية الرمي بالمتفجرات رقم 3 بنجاح وذلك لاستخراج كمية معتبرة من الحديد الخام ليتم إرسالها برا إلى الشمال.

وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم تحويل جزء من هذه المادة في الخارج عند الشركاء الإقتصاديين في الصين وروسيا والجزء الأخير من بعدها مع بعض شركات التحويل للحديد والصلب في الجزائر.

عرقاب يعطي اشارة انطلاق أشغال استغلال منجم الحديد بغار جبيلات

وفي 30 جويلية 2022، أعطى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إشارة انطلاق أشغال استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بولاية تندوف، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم لهذه الولاية.

بيان وزارة الطاقة

استهل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم السبت 30 جويلية 2022، زيارة العمل والتفقد إلى ولاية تندوف، أين قام في المحطة الأولى من الزيارة، بافتتاح منجم الحديد غار جبيلات، بحضور السيد والي ولاية تندوف والوفد وزاري المرافق له.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أشار فيها أنه، تماشيا مع برنامج الحكومة، وقرارات مجلس الوزراء ، تسعى دائرتنا الوزارية الى تطوير قطاع المناجم وبعث الأنشطة المنجمية بُغية الاستغلال الأمثل لهذه الثروات على مستوى كل ربوع الوطن، وتتمحور الأهداف الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع المناجم الى تهيئة الظروف الملائمة لتنمية الاستثمار، وذلك من خلال إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنشاطات المنجمية لضمان جاذبية الاستثمار في القطاع المنجمي الوطني، توفير معلومات وبيانات أساسية عالية الجودة تتعلق برسم الخرائط الجيولوجية وجرد المعادن للمستثمرين، تكثيف برامج البحث المنجمي من اجل اكتشاف موارد معدنية جديدة، زيادة الإنتاجية وتنويع المنتجات المنجمية، ولا سيما ذات القيمة المضافة العالية، وكذا تطوير المشاريع الصناعية المنجمية الكبيرة الهادفة إلى تثمين الموارد المعدنية المحلية، على غرار مشاريع تحويل الفوسفات (تبسة)، استغلال الزنك والرصاص بواد أميزور(بجاية) وتطوير مكمن الحديد في غار جبيلات (تندوف) لتزويد صناعة الحديد والصلب الوطنية.

وأكد الوزير بأن إطلاق مجمع مناجم الجزائر مخطط تطوير و تثمين مناجم خام الحديد ونزه وبوخضرة بولاية تبسة والذي سيسمح بإنتاج نحو 6 مليون طن سنة 2030، إلا أن الطلب الوطني على خام الحديد غير مستوفى كليا، ولهذا توجب تطوير مكامن غار جبيلات التي بالنضر إلى مستوى الاحتياطات الجيولوجية الكبيرة تبقى الوحيدة التي بإمكانها تلبية هذا الطلب وحتى تصدير الفائض.

وأتبع السيد الوزير كلمته مشيرا إلى أن لقاءنا، اليوم في غار جبيلات يعتبر الخطوة الأولى من أجل تجسيد هذا المشروع الضخم.

ولقد تمكنا من الوصول إلى هذه المرحلة بعد عدة سنوات من الأشغال والدراسات التي قمنا بها في أكبر المخابر العالمية، حيث مكنت هذه الأخيرة من تحديد المنتجات القابلة للتسويق على المستويين الوطني و الدولي، و منها مركز الحديد، كريات الحديد، منتجات شبه مصنعة كالبيلات مثلا.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع الهيكلي سيمر بعدة مراحل ممتدة من 2022 إلى 2040 :

المرحلة الأولى: 2022 – 2025

يتم خلالها استخراج 2– 3 مليون طن من خام الحديد و نقله بريا (في انتظار انجاز خط السكة الحديدية الرابط بين بشار و غار جبيلات)، إلى بشار وشمالها من أجل تحويله و تثمينه من قبل متعاملين وطنيين أبدو رغبتهم في الاستثمار

المراحل الموالية : ابتداء 2026

تنطلق هذه المرحلة مباشرة بعد انجاز خط السكة الحديدية، حيث سيتم استغلال المنجم بطاقة كبرى تسمح باستخراج 40 – 50 مليون طن سنويا.

كما نوه الوزير إلى أن هذا المشروع ليس خاصا بقطاع المناجم فقط، بل يتعداه إلى كل القطاعات وبالخصوص قطاعات النقل، الأشغال العمومية، الطاقة، المياه، المالية، البيئة، التهيئة العمرانية والأمنية.

ومن أجل هذا توجب تضافر جهود كل القطاعات من اجل إنجاح هذا المشروع الضخم الذي تعود فوائده الاجتماعية و الاقتصادية على كل الوطن عموما و على منطقة تندوف و الجنوب الغربي الجزائري بصفة خاصة.

ومن ضمن هذه الفوائد:

توفير مناصب العمل؛

خلق وتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة؛

تطوير السكن والهياكل الاجتماعية.

واختتم الوزير كلمته متمنيا للمشروع النجاح مع التأكيد على الدعم الدائم والمتواصل للسلطات الجزائرية من اجل إنجاح مثل هكذا مشاريع منجمية صناعية.