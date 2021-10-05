منجم غار جبيلات: تحديد موعد تأسيس شركة الاستغلال الجزائرية الصينية

كشف المدير العام للمناجم، مراد حنيفي، أنه سيتم انشاء الشركة المختلطة الجزائرية-الصينية، شهر ديسمبر المقبل من أجل الشروع في استغلال منجم غار جبيلات.

وأوضح حنيفي لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الثلاثاء، أنه سيتم انشاء الشركة المشتركة، في ديسمبر المقبل على أن يتم العمل في غار جبيلات عبر مراحل ستكون الأولى بين سنتي 2021 و2024 التي ستخصص لدراسة الجدوى والإستغلال.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الهدف الأولي سيكون بلوغ طاقة انتاج تقدر 4 مليون طن سنويا على أن يصل معدل الإنتاج إلى 50 مليون طن سنويا في غضون 2035.

وحول عملية الاستغلال الحرفي لمناجم الذهب بولايات تمنراست وجانت وإليزي التي انطلق فيها في بداية العام الجاري، كشف المدير العام للمناجم أن العملية تقدم لها 224 شركة تشغل أزيد من 900 عاملا، غير أن 69 شركة فقط شرعت في الإنتاج.

وأكد أن الشركات التي شرعت في الانتاج نجحت في استخراج نحو 45 كلغ من الذهب خلال أربعة اشهر بمعدل 6.9 كلغ شهريا، مضيفا أن التوقعات بارتفاع الغلة إلى نحو 15 كلغ في ديسمبر المقبل وربما اكثر مع دخول بقية الشركات النشاط بداية العام المقبل حسب تعبيره.

وفي السياق كشف المتحدث عن التوجه لمنح تراخيص جديدة لاستغلال مواقع جديدة للذهب بولاية تندوف في غضون السنة المقبلة .

من جانب آخر، أعلن المدير العام للمناجم عن الشروع في مراجعة النقائص الواردة في قانون المناجم الحالي تمهيدا لاعتماد قانون جديد يكون أكثر حيوية وفاعلية من خلال إدخال أحكام جديدة تستهدف تشجيع الإستثمار وتسهيل منح التراخيص المنجمية.