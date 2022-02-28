-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
منحة البطالة!
باقي بوخالفة
2022/02/28
27
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
4000 عجل أيرلندي على موائد الجزائريين في رمضان
كهل يحول مسكنه بباتنة إلى عيادة سرية لطب الأسنان
نشر شروط الاستفادة من منحة البطالة في الجريدة الرسمية
العثور على الطفل أنيس ميتا.. النيابة العامة تكشف التفاصيل
الطرقات!
“الكناباست” تستأنف الإضراب للأسبوع السابع
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
مؤسسة بريد الجزائر تصدر 4 تحذيرات لزبائنها
2022/02/28
قرار وزاري مشترك يحدّد كيفيات دفع منحة البطالة
2022/02/28
نشرية حول الطقس: ثلوج وأمطار عبر عدة ولايات
2022/02/28
لا مزيد من الغاز الجزائري للأوروبيين إلا بشروط!
2022/02/27
المشروع الضخم للطاقة الشمسية.. هذا ما كشفه مسؤول بالوزارة
2022/02/27
الرأي
المزيد
الدكتور فاضل صالح السامرائي.. صاحب التخريجات البيانية القرآنية الفريدة
لمباركية نوّار
2022/02/28
تسارعٌ إلى الأمام عبر العودة إلى الخلف
عمار يزلي
2022/02/28
الحقيقة تكشف الأكاذيب
عبد الناصر بن عيسى
2022/02/28
أسئلة جريئة لم تجب عليها الفصائل الفلسطينية
بوعبد الله بن عجمية
2022/02/28
أسباب تباين الإصابات بكورونا من بلد إلى آخر
محمد شيدخ
2022/02/28