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اقتصاد

منحة البطالة.. أزيد من 31 ألف مستفيد تحصلوا على مناصب عمل  

الشروق أونلاين
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منحة البطالة.. أزيد من 31 ألف مستفيد تحصلوا على مناصب عمل  

كشف، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب عن تنصيب أكثر من 31 ألف مستفيد من منحة البطالة في مناصب عمل.

وقال بن طالب، الثلاثاء، خلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري إن الوزارة استطاعت بفضل التكوين توجيه أزيد من 31 ألف مستفيد من منحة البطالة إلى مناصب عمل بعد انتهاء فترة تكوينهم.

وأضاف الوزير بن طالب، أنه تم إحالة أكثر من 349 ألف مستفيد من منحة البطالة إلى التكوين المهني، مشيرا إلى تزايد حظوظ المكونيين في الحصول على مناصب عمل.

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