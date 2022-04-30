تم تخصيص اعتماد جديد بأكثر من 80 مليار دج في ميزانية سنة 2022 للمساهمة في جهاز منحة البطالة، حسب المرسوم الرئاسي الذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 27.

ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 22 -158 الذي وقعه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في الـ 12 أفريل الجاري، والمتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وجاء في المرسوم: “يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، باب رقمه 44-13 و عنوانه “مساهمة في جهاز منحة البطالة”.

وعلى هذا الأساس، يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره 80.228 مليار دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي.

ويتكفل وزير المالية و وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتطبيق هذا المرسوم كل فيما يخصه.

تجدر الإشارة إلى أن منحة البطالة التي اقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تمكن المستفيدين من الحصول على منحة شهرية بـ13 ألف دج وعلى بطاقة “الشفاء” للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.

وإلى غاية الـ21 أفريل، تم قبول ملف أكثر من 900 ألف مستفيد من هذه المنحة.

لأكثر من مليون مستفيد.. صبّ منحة البطالة الخاصّة بشهر أفريل

وأعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في وقت سابق عن صبّ منحة البطالة الخاصة بشهر أفريل، في الحسابات البريدية للمستفيدين.

من جهته، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة في تصريح صحفي إنّ عدد المستفيدين من المنحة قد وصل إلى مليون و39 ألف مستفيد.

منحة البطالة: قرابة مليون ملف مقبول من قبل وكالة التشغيل

في 22 أفريل 2022، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، الخميس، أن عدد الملفات المقبولة في اطار طلب الاستفادة من منحة البطالة فاق 900 ألف إلى غاية 18 أفريل الجاري من بين 1.501.799 مسجل على مستوى المنصة الالكترونية.

وأوضح الوزير لدى عرضه واقع القطاع وآفاقه أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، أنه في اطار طلب الاستفادة من منحة البطالة، “بلغ عدد الملفات المقبولة 917.125 ملف الى غاية 18 أبريل 2022 من بين 1.501.799 مسجل على مستوى المنصة الالكترونية” المخصصة لهذه العملية.

وذكر شرفة بأن هذه الفئة “ستستفيد من بطاقة الشفاء والتغطية الاجتماعية، حيث “تم اليوم توزيع أزيد من 5 آلاف بطاقة الشفاء” على المستفيدين من منحة البطالة.

وبخصوص جهاز المساعدة على الادماج المهني، كشف الوزير أنه “تم الى غاية 15 أبريل الجاري ادماج 186.957 منتسب في مناصب عمل دائمة”، مؤكدا أن “العدد الاجمالي للمدمجين سيصل قريبا الى 232.671 من بين 326.181 شاب معني بالإدماج في المؤسسات والادارات العمومية، أي بنسبة 71 بالمائة”.

بلاغ “هامّ” للمستفيدين من منحة البطالة

ويوم 14 أفريل 2022، دعت الوكالة الوطنية للتشغيل جميع المستفيدين من منحة البطالة، إلى التقرّب من مصالحها لاستكمال ملفاتهم قصد الاستفادة من بطاقات الشفاء.

وجاء في بلاغ للوكالة: “يتوجّب على جميع المستفيدين من منحة البطالة، إرفاق صورتين شمسيّتين بخلفية بيضاء بملفاتهم المودعة على مستوى الملاحق المحلية”.

وأوضحت الوكالة إنّ إرفاق الصورتين الشمسيّتين يتعلّق بملف الحصول على بطاقة الشفاء، في إطار التكفّل بالتغطية الاجتماعية للمستفيدين من المنحة.

مدير وكالة التشغيل يكشف عن عدد المستفيدين في الدفعة الأولى

وفي 9 مارس، كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عبد القادر جابر، عن صبّ منحة البطالة لأول مرة في الـ 28 مارس الجاري لفائدة أزيد من 300 ألف شاب من طالبي العمل.

وقال المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الثانية إنّ مصالحه شرعت في معالجة ملفات المترشحين للحصول على هذه الإعانة منذ 25 فيفري الماضي. مشيرا إلى أنه تم وضع منصة رقمية هيئت خصيصا لاستقبال و معالجة طلبات الوافدين لأول مرة على سوق الشغل.

وأضاف جابر أنه تم تسجيل 49 مليون مشاهدة منذ افتتاح هذه المنصة واستطاع 03 ملايين شخص من الولوج إليها فيما تم حجز أكثر من 657 الف موعد.

كما أكد المتحدث بأن مصالحه أعطت موافقتها الى غاية اليوم لأكثر من 747، 125 ألف ملف على مستوى مختلف الوكالات على المستوى الوطني .

وبخصوص التدابير المتخذة لضمان تسهيل صب هذه المنحة لمستحقيها في القريب العاجل، كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عن إمضاء اتفاقية مع مؤسسة بريد الجزائر تقضي بتسهيل فتح حسابات بريدية جارية لطالبي العمل المسجلين لدى الوكالة. موضحا بأن مصالح البريد قامت لحد الآن بفتح أكثر من 100 ألف حساب بريدي والعملية متواصلة.

منحة البطالة: وكالة التشغيل تنشر أجوبة أهمّ 8 أسئلة حول إجراءات الاستفادة

ويم 8 مارس 2022، أدرجت الوكالة الوطنية للتشغيل عددا من الأسئلة المتكررة حول منحة البطالة. في المنصة الرسمية لتقديم طلبات الاستفادة من المنحة.

وتدور الأسئلة المنشورة على المنصة مع أجوبة الوكالة عليها. حول طريقة التسجيل، وأسباب رفض الطلبات، مع بعض التفاصيل عن شروط الاستفادة من منحة البطالة.

أهّم الأسئلة المتكررة حول منحة البطالة.. مع أجوبتها

هل يمكن التسجيل ببطاقة التعريف الورقية ( الخضراء )؟ : نعم ، يمكن ذلك. على أن يتمّ استعمال نفس الرقم المدرج في منصة “وسيط” . أو التنقّل للبلدية لمعرفة رقم التعريف الوطني الخاص بالمواطن والتسجيل به.

: نعم ، يمكن ذلك. على أن يتمّ استعمال نفس الرقم المدرج في منصة “وسيط” . أو التنقّل للبلدية لمعرفة رقم التعريف الوطني الخاص بالمواطن والتسجيل به. مامعنى طالب عمل لأول مرة؟ : كل شخص لم يتم تأمينه في الصندوق الوطني للتأمينات للعمال الاجراء كأجير.

: كل شخص لم يتم تأمينه في الصندوق الوطني للتأمينات للعمال الاجراء كأجير. لماذا يتلقى البعض ردّا بالرفض بسبب مزاولة الدراسة على الرغم من عدم تمدرسهم ؟ : لأن تأمين الشخص كطالب في الجامعة أو في مراكز التكوين المهني لا يزال ساري المفعول. في حال التخرّج أو إنهاء الدراسة ، ينصح بالتنقّل إلى مصالح الضمان الاجتماعي لإلغاء التأمين.

: لأن تأمين الشخص كطالب في الجامعة أو في مراكز التكوين المهني لا يزال ساري المفعول. في حال التخرّج أو إنهاء الدراسة ، ينصح بالتنقّل إلى مصالح الضمان الاجتماعي لإلغاء التأمين. هل تمنع الاستفادة من عقد في إطار المساعدة على الإدماج المهني DAIP أو CTA الاستفادة من منحة البطالة ؟ : نعم.

: نعم. هل يمكن توقيف المنح في إطار التضامن الوطني من أجل الاستفادة من منحة البطالة؟ : لا ، لا يمكن ذلك.

: لا ، لا يمكن ذلك. هل يستفيد كلا الزوجان من منحة البطالة في حالة توفرهما معا على الشروط ؟ : لا ، يمكن لأحدهما فقط أن يستفيد من المنحة.

: لا ، يمكن لأحدهما فقط أن يستفيد من المنحة. ماذا يقصد بإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية ؟ : يقصد بها الإحصاء، أو التأجيل، أو الإعفاء، أو التأدية.

: يقصد بها الإحصاء، أو التأجيل، أو الإعفاء، أو التأدية. هل يمكن استقبال المستفيد بملحقة الوكالة في موعد مختلف عن الموعد التي تحصّل عليه من المنصة ؟: لا، يجب احترام الموعد المحدّد، وفي حالة التغيّب عنه، يمكن الحصول على موعد آخر.

قرار وزاري مشترك يحدّد كيفيات دفع منحة البطالة

وفي وقت سابق، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 11 )، قرار وزاري مشترك يحدّد كيفيات منح منحة البطالة.

القرار وقّعه وزراء العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمالية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتكوين والتعليم المهنيين.

وينصّ القرار المؤرخ في 21 فيفري الجاري على أن يتقاضى المستفيدون من منحة البطالة، مِنَحهُم الشهرية إلى غاية تنصيبهم في مناصب شغل.

وتتولى الوكالة الوطنية للتشغيل انتقاء المستفيدين من منحة البطالة. مع الاعتماد على قواعد بيانات الصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي. من أجل إعداد بطاقية وطنية بالمستفيدين المؤهلين. مع تحديد وضعيتهم عن طريق البطاقية الوطنية للحالة المدنية.

وسيتمّ إبرام اتفاقية شراكة مع مصالح بريد الجزائر. لتسهيل عمليات دفع منحة البطالة، بموجب ذات القرار.

كما يحدّد القرار الوزاري المشترك الوثائق التي يشتمل عليها الملف المطلوب لطلب الاستفادة من منحة البطالة كالآتي:

تصريح شرفي،

نسخة من استمارة الموعد،

صك بريدي مشطوب. أو نسخة من شهادة حجز الحساب البريدي الجاري،

نسخة من الشهادة الجامعية أو شهادة التكوين المهني،

شهادة عائلية،

ونسخة من الوثيقة التي تثبت الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.

إجراءات جديدة للذين تعذّر عليهم التسجيل بسبب التأمين

ويوم 25 فيفري، طالبت الوكالة الوطنية للتشغيل الراغبين في الاستفادة من منحة البطالة والذين تعذّر عليهم إتمام عملية التسجيل بسبب وجود تأمين ساري المفعول التوجه إلى مصالح الضمان الاجتماعي لتسوية وضعيتهم.

وأفاد بيان للوكالة الوطنية للتشغيل، أنه يجب على خريجي الجامعات ومعاهد ومراكز التكوين الذين لا زال تأمينهم ساري المفعول، التوجه إلى مصالح الضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء من أجل تسوية وضعيتهم وتوقيف الانتساب.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء سيسمح للراغبين من الاستفادة من منحة البطالة من إتمام عملية التسجيل بنجاح عبر الموقع المخصص (minha.anem.dz).

منحة البطالة.. منصة التسجيل تدخل حيز الخدمة

دخلت منصة التسجيل الخاصة بمنحة البطالة حيز الخدمة يوم 25 فيفري 2022، ويتم عبرها التعرف على كل ما يتعلق بالمنحة وطريقة التسجيل وشروط الاستفادة.

وأوضحت الوكالة الوطنية للتشغيل، ان هذه المنصة تسمح للشباب بالتسجيل الأولي عبر موقع minha.anem.dz وحجز موعد أو تعديله لدراسة ملفكم لدى الملحقات المحلية للتشغيل وذلك حرصا من الوكالة الوطنية للتشغيل على التكفل الأفضل بطالبي العمل و تقديم خدمات ذات جودة.

كما أشارت الوكالة الوطنية للتشغيل إلى أن المنصة مفتوحة على مدار 24 ساعة وطيلة أيام السنة.

منحة البطالة..إجراءات جديدة للمسجلين الذين لا يملكون حسابات بريدية

ويوم 23 فيفري 2022، أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل انه يتوجب على طالبي العمل المعنيين بالاستفادة من منحة البطالة والذين لا يملكون حسابا بريديا جاريا التقرب من مكاتب بريد الجزائر.

وجاء في بيان للوكالة الأربعاء “تنهي الوكالة الوطنية للتشغيل إلى كافة طالبي العمل المعنيين بالاستفادة من منحة البطالة والذين لا يملكون حسابا بريديا جاريا انه يتوجب عليهم التقرب من مكاتب بريد الجزائر مرفوقين بشهادة التسجيل الأولي محينة كطالبي عمل بالملحقة المحلية للتشغيل التابعين لها”.

وتابع البيان “وفيما يخص المسجلين الذين تلقوا رسالة نصية تعلمهم برقم تسجيلهم في الملحقة المحلية للتشغيل، يمكنهم كذلك التوجه إلى مكاتب البريد لفتح حساب بريدي جاري”.

وزير العمل يكشف عن 3 حالات لسحب منحة البطالة من المستفيدين

كشف وزير العمل والتشغيل يوسف شرفة، الأربعاء، عن ثلاث حالات لسحب منحة البطالة من المستفيدين، نافيا تحديد مدة الاستفادة بـ 6 أشهر فقط، حيث ستبقى حسبه قائمة مادام الشاب يبحث عن منصب عمل.

وقال شرفة خلال حصة “ضيف التحرير” بالاذاعة الثالثة، إن هناك 3 حالات فقط يتم فيها سحب منحة البطالة من المستفيد هي:

1- عرض فرصة عمل على المستفيد، وفي حال رفضها يُعاد عرض فرصة ثانية عليه، وإذا رفضها مرة أخرى يصدر قرار بوقف الاستفادة.

2- توفير تكوين قصير المدى للمستفيد، يتناسب مع تخصصه بالدرجة الأولى، لادماجه في منصب عمل، وفي حال رفض هذه الفرصة أو انسحب بعد الالتحاق بالتكوين، يتم توقيف استفادته من المنحة، مؤكدا إن هناك اتفاقية مع وزارة التكوين المهني لتوفير تربصات تكوينية للمستفيدين.

3- الأشخاص الذين يحصلون على دخل ويلتحقون بمناصب عمل، يتم آليا سحب الاستفادة من منحة البطالة منهم.

من جهة أخرى، نفى وزير العمل، تحديد مدة الاستفادة من منحة البطالة بـ 6 أشهر، مؤكدا أنها ستبقى قائمة مادام الشاب لم يحصل على منصب عمل دائم.

منحة البطالة… وكالة التشغيل تنشر خطوات التسجيل

ويوم 21 فيفري، كشفت الوكالة الوطنية للتشغيل إلى أن الاستفادة من منحة البطالة تتم عبر التسجيل لدى مصالح الوكالة من قبل الشباب طالبي الشغل عبر الموقع الرسمي لها.

وذكرت الوكالة الوطنية للتشغيل في بيان لها الاثنين، جملة من الخطوات التي يتوجب على الشباب طالبي الشغل القيام بها قبل الاستفادة من المنحة.

وزير العمل يكشف عن موعد صب منحة البطالة

كشف وزير العمل والتشغيل يوسف شرفة عن تاريخ صب منحة البطالة والذي سيكون في الـ28 من كل الشهر، بداية من مارس المقبل.

ودعا شرفة خلال استضافته بفوروم الأولى، الإثنين، الشباب الراغب في الاستفادة من منحة البطالة إلى عدم التوجه إلى وكالات التشغيل من أجل التسجيل، موضحا أن العملية ستتم عن بعد عبر المنصة الرقمية المستحدثة على الموقع الالكتروني.

وأوضح المتحدث ذاته أنه بعد تسجيل الشاب البطال في الموقع سيصبح ملفه آليا موجود في البطاقية الوطنية لطالبي العمل.

وأضاف ضيف الفوروم أن إطلاق المنصة الرقمية “منحة” سيكون يوم 25 فيفري والتي سيتم من خلالها استدعاء المسجلين في موقع “وسيط” لإعطائهم موعدا بداية من 1 مارس القادم.

وفي هذا السياق أكد شرفة عدم وجود فرق بين من يسجلون في بداية الشهر أو نهايته، حيث سيستفيد حسبه كل مسجل من المنحة.

وأشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أنه بعد تحديد تاريخ وموعد لاستقبال المعني سيتعين عليه التوجه إلى الوكالة مصحوبا بوثيقة الموعد وكذا إلتزام يتم ملؤه بالإضافة إلى صك بريدي مشطوب وشهادة عائلية في حال ما إذا كان متزوجا ووثيقة تثبت الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية.

وفي رده عن سؤال حول أسباب سحب هذه المنحة أوضح شرفة أن عدم استجابة الشخص المسجل لاقتراح العمل مرتين سيترتب عليه الإقصاء، بالإضافة إلى رفض عرض تكوين قصير المدى أو التوقف عنه.

وزارة العمل تصدر بيانا حول منحة البطالة

ويوم 20 فيفري 2022، ترأس وزير العمل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة اجتماعا تنسيقيا خصص للوقوف على الإجراءات المتخذة وكيفيات تنفيذ منحة البطالة.

وحسب بيان للوزارة فقد جرى الإجتماع التنسيقي الذي أشرف عليه شرفة، الأحد، بحضور إطارات الوزارة وإطارات الوكالة الوطنية للتشغيل بالإضافة إلى مدراء التشغيل الولائيين المفتشين الولائيين للعمل وكذا رؤساء الفروع الولائية للتشغيل للولايات الـ58.

وأكد الوزير دعمه التام في مرافقة مسؤولي قطاع العمل والتشغيل المحليين، مشددا حرصه على التكفل الأمثل بطالبي الشغل وتقديم خدمات نوعية.

كما وقف الوزير على التحضيرات الأخيرة للمنصة الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل المزمع إطلاقها بتاريخ 25 فيفري 2022، والتي تسمح لطالبي الشغل بتسجيل طلبات الاستفادة من المنحة ومتابعتها قصد تفادي التدفق الكبير لهم على مستوى الملحقات الملحية.

وزير العمل يكشف عن موعد بداية التسجيل

وفي 18 فيفري 2022، كشف وزير العمل والتشغيل يوسف شرفة، أن البطالين المسجلين عبر وكالات التشغيل، تم وضع أسمائهم في منصة رقمية وسيتم الاتصال بهم لضبط مواعيد خاصة بتقديم ملفاتهم المتعلقة بمنحة البطالة.

وأوضح شرفة، الجمعة، لدى نزوله ضيفا على نشر الواحدة للتلفزيون العمومي، أن المنصة الرقمية سينطلق العمل بها يوم 25 فيفري الجاري وستتكفل وكالات التشغيل بعد استقبال البطالين واستلام الملفات بفتح حسابات بريدية للشباب المستفيد من المنحة.

وتابع الوزير شرفة قائلا “إن الشباب المعني سيستفيد من منحة البطالة بداية من مارس القادم إلى غاية حصوله على عمل سواء في القطاع العمومي أو الخاص”.

وعن شروط الاستفادة من المنحة قال شرفة أنه تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية كل بطال طالب للشغل يتراوح سنه ما بين 19 و40 ولم يستفد من اي منصب شغل هو معني بالمنحة.

وأوضح الوزير أن كل شاب جامعي أو غير جامعي متحصل على شهادة ومسجل على مستوى وكالات التشغيل بولايته سيتحصل على المنحة.

منحة البطالة.. وزارة العمل تحذر من إعلانات مفبركة

ويوم 17 فيفري 2022، حذرت وزارة العمل، من إعلانات مضللة عبر صفحات مشبوهة تنتحل صفة الوكالة الوطنية للتشغيل، تنشر عروض عمل وكذا جديد منحة البطالة، مشيرة إلى أن الصفحة الوحيدة المخولة بتقديم معلومات هي المؤشر عليها بالأزرق.

ودعت وزارة العمل في بيان لها، الشباب إلى التحلي باليقظة اتجاه الإعلانات التي يُروج لها عبر بعض صفحات الفايسبوك والتي من شأنها قرصنة معلوماتهم الشخصية لتوظيفها في عمليات مشبوهة.

كما تبرأت وزارة العمل من كل الصفحات والحسابات الوهمية التي تستخدم شعار واسم الوكالة الوطنية للتشغيل وكل ما يُنشر فيها من معلومات مغلوطة تهدف إلى تضليل الرأي العام.

وجاء هذا التحذير بعد تداول منشورات حول ملفات وروابط مزعومة للتسجيل من أجل الاستفادة من منحة البطالة، بعد إعلان رئيس الجمهورية دخولها حيز التطبيق شهر مارس 2022.

الوكالة الوطنية للتشغيل تحذر من روابط مجهولة تخص منحة البطالة

وفي 2 جانفي 2022، حذرت الوكالة الوطنية للتشغيل، الشباب من حسابات مزيفة تدعوهم للتسجيل في منحة البطالة وتضع روابط مجهولة تضليلية.

وأوضحت الوكالة، الأحد، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنها تملك حسابا واحدا فقط على موقع فيسبوك ومؤشر عليه، وتبرأت من المواقع التي تحمل اسمها وتدعو الشباب إلى التسجيل للاستفادة من منحة البطالة.

ودعت الوكالة المواطنين إلى عدم الضغط على الروابط المجهولة التي تشكل خطرا على معلوماتهم الشخصية.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم نشر أي مستجدات حول القطاع في حينها على صفحتها الرسمية.

منحة البطالة: صدور تفاصيل جديدة في قانون المالية

ويوم 31 ديسمبر 2021، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قانون المالية 2022 ومعه تفاصيل جديدة حول منحة البطالة والشطر المتعلق بمستحقيها.

وجاء في العدد 100 من الجريدة الرسمية في المادة 190 منه أنه تؤسس منحة للبطالة وتمنح للبطالين طالبي الشغل لأول مرة المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.

وتحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المنحة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها، عن طريق التنظيم.

قيمة منحة البطالة ومدة الإستفادة منها: رئيس الجمهورية يوضح

ويوم 27 نوفمبر 2021، كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن القيمة المالية لمنحة البطالة التي تم استحداثها بموجب قانون المالية 2022 “تقارب” الأجر الوطني الأدنى المضمون ويستفيد منها البطال إلى غاية حصوله على منصب شغل.

وأوضح الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية, أنه “لابد من التكفل بالبطالين” ولذلك وضعت الدولة “منحة البطالة وهي قريبة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وسيبقى البطال يستفيد منها الى غاية حصوله على منصب شغل”.

وأوضح رئيس الجمهورية أن صرف هذه المنحة “يتطلب آليات ورقابة” حتى يستفيد منها البطالون الحقيقيون.

للإشارة تضمن قانون المالية لسنة 2022 الذي صادق عليه مؤخرا البرلمان بغرفتيه، استحداث منحة للبطالة تمنح للبطالين طالبي الشغل المبتدئين المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.

منحة البطالة: المدير العام لوكالة التشغيل يكشف تفاصيل جديدة

وفي 15 نوفمبر 2021، قال المدير عام للوكالة الوطنية للتشغيل عبد القادر جابر، إن منحة البطالة ستمس حاليا حوالي 800 ألف بطال.

وأوضح المدير العام للوكالة خلال نزوله ضيفا على برنامج المورنينغ” أن قيمة المنحة ستتراوح بين 8000 دج و15 ألف دينار جزائري.

كما كشف المتحدث ذاته عن استحداث جهاز جديد لمتابعة الفئات التي ليس لها تكوين ويصعب إدراجها في سوق العمل، مشيرا إلى توقيع اتفاقية مع مجمع سوناطراك لإدراج طلبات العمل.

منحة البطالة الجديدة: الوزير الأول يقدم توضيحات حول المشروع

وفي 8 نوفمبر 2021، أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إن منحة البطالة الجديدة ستكون موجهة حصريا لطالبي الشغل الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة.

وأكد بن عبد الرحمان خلال عرض مشروع قانون المالية لعام 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إن هذه المنحة جاءت بتوجيه من رئيس الجمهورية بسبب الوضعية الهشة لبعض الشباب الذين يبحثون عن الشغل.

وأوضح إن الدولة وجب عليها أن توفر لهم أساسيات الحياة الكريمة حتى يجدون منصب عمل، والمنحة مخصصة لطالبي الشغل الأوليين الذين لا تتعدى أعمارهم 40 سنة.

منحة البطالة الجديدة: هذه هي الفئة العمرية المعنية بالقرار

كشف مشروع قانون المالية لعام 2022، إن منحة البطالة الجديدة، التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تخص طالبي الشغل الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و60 سنة والمسجلين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.

وورد في المادة 189 من المشروع إنه ستؤسس منحة للبطالة تمنح للبطالين طالبي الشغل المبتدئين المسجلين لدى مصالح الو الة الوطنية للتشغيل، على أن تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المنحة ومبلغها و كذا التزامات المستفيدين منهاا عن طريق التنظيم.

وفي عرض اسباب القرار ورد إنه يهدف إلى تأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل لأول مرة، البالغين من العمر بين 19 سنة و60 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.

وحسب المصدر، يترجم القرار إرادة الدولة في دعم و مرافقة شريحة البطالين طالبي الشغل، بدون دخل وذلك سعيا منها لضمان أساسيات العيش الكريم لهؤلاء من خلال تأمين دخل يكفل تغطية حد أدنى من احتياجاتهم خلال مرحلة بحثهم عن منصب شغل.

منحة البطالة: رئيس الجمهورية يحدد 4 معايير للمشروع

ويوم 12 سبتمبر 2021، حدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 4 معايير لمشروع منحة البطالة الجديدة لإعطاء الفرصة لطالبي الشغل للاستفادة منه.

وأمر رئيس الجمهورية، الأحد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بالاعتماد على أربعة معايير لتمكين الشباب من الاستفادة من منحة البطالة وهي:

1- تحديد السن الأقصى لطالبي الشغل المبتدئين المؤهلين للاستفادة من منحة البطالة وفق معايير معقولة وموضوعية، بالنظر لبطء وتيرة الاستثمارات الخلاقة لمناصب العمل والركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.

2- استحداث نظام مراقبة فعاّل على البطاقية الوطنية للبطالين من أجل استفادة شفافة وصحيحة، مع مراعاة فرص العمل المتاحة في مختلف مناطق البلاد.

3- إيجاد الآليات القانونية لمعاقبة أي تحايل للاستفادة من هذه المنحة بما فيها المتابعة الجزائية.

4- التمييز بين منحة الشباب البطال وباقي الامتيازات والمنح التي تُقدم للشباب.

بيان مجلس الوزراء:

ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على عدد من المراسيم والعروض المتعلقة بقطاعات التربية الوطنية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المالية، الفلاحة، المحروقات، الصحة والسياحة.

بعد افتتاح الجلسة من قبل السيد الرئيس وعرض جدول أعمال الاجتماع، والاستماع إلى عرض السيد الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، وعروض السادة الوزراء، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات التالية:

1- حول التحضيرات للدخول المدرسي 2021ـ2022:

– ضرورة إيجاد حلول فورية لمعاناة التلاميذ بسبب ثقل المحفظة المدرسية.

– استغلال مرافق التربية والتعليم العالي إلى أقصى حد، وجعلها لا تخضع لمواقيت الإدارة.

– تكليف وزير الداخلية بمراقبة ومتابعة حثيثة لظروف النقل المدرسي، وتحسينه بتوفير أفضل الخدمات، خاصة في مناطق الظل.

– الإسراع في إطلاق المدرسة الوطنية العليا لتكوين الأساتذة المختصين في تعليم الصم البكم تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

– تثمين استحداث كتب “البراي” في مادتي الرياضيات والعلوم لأول مرة في الجزائر.

– التأكيد على ضرورة تلقيح كل مستخدمي قطاع التربية قبل الدخول المدرسي.

2- قطاع الشباب والرياضة:

–رفع وتيرة التحضيرات المتعلقة بألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها بلادنا ولاسيما تنظيم التربصات والمنافسات التحضيرية على مختلف المستويات؛ لاستدراك الحصيلة السلبية للألعاب الأولمبية الأخيرة.

– إمكانية فتح المجال لشراكات دولية لتكوين الرياضيين وتحفيزهم للمنافسة خلال الألعاب المتوسطية المقبلة.

– منح الفرص أكثر لذوي الاختصاص في الرياضات الأولمبية، من أجل تحقيق نتائج أفضل.

– إيلاء أهمية خاصة للرياضة المدرسية والجامعية في مختلف التخصصات واستحداث بطولات محلية، وولائية وجهوية، تأسيسا لمشروع رياضي وطني.

– إعادة تنظيم الثانوية الرياضية بما يسمح بفتح ملاحق جهوية بقسنطينة ووهران وورقلة، بعد تحديد دقيق لحجم الإقبال على هذا التخصص في الوسط التربوي.

– تحويل كل ملفات مشاريع إنجاز الهياكل الرياضية الكبرى إلى وزارة السكن والعمران والمدينة، من أجل ضمان متابعة دائمة وفعالة لإنجازها.

3- التدابير الاستعجالية لإنعاش قطاع السياحة:

– الاهتمام بالسياحة الداخلية، من خلال الارتقاء بالخدمات السياحية لمستوى تطلعات العائلات الجزائرية.

– ترقية السياحة الحموية وطنيا ودوليا.

– مراجعة سياسة الأسعار الحالية، لخلق تنافسية حقيقية بين المستثمرين.

– إشراك الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في التعريف بالمنتجات التقليدية الوطنية والترويج لها، بما في ذلك تخصيص فضاءات لإقامة معارض دائمة.

– تنظيم الصناعات التقليدية وفق المعايير الدولية، لضمان جودة المنتوجات التقليدية وأصالتها.

4– الجهاز التنظيمي والعملي لوضع منحة البطالة حيز التنفيذ:

– تحديد السن الأقصى لطالبي الشغل المبتدئين المؤهلين للاستفادة من منحة البطالة وفق معايير معقولة وموضوعية، بالنظر لبطء وتيرة الاستثمارات الخلاقة لمناصب العمل والركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.

– استحداث نظام مراقبة فعاّل على البطاقية الوطنية للبطالين من أجل استفادة شفافة وصحيحة، مع مراعاة فرص العمل المتاحة في مختلف مناطق البلاد.

– إيجاد الآليات القانونية لمعاقبة أي تحايل للاستفادة من هذه المنحة بما فيها المتابعة الجزائية.

– التمييز بين منحة الشباب البطال وباقي الامتيازات والمنح التي تُقدم للشباب.

5- قطاع الصحة:

– استغلال المخزون الوطني من اللقاح المستورد يكون بمراعاة تقدم وتيرة الإنتاج المحلي مستقبلا.

قبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على مرسومين رئاسيين في قطاع المحروقات وقرارات فردية متعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.