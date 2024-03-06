منحة البطالة.. بيان هام للمستفيدين

بدأت الوكالات المحلية للتشغيل عبر الولايات منذ الأحد الماضي عملية تحيين ملفات المستفيدين من منحة البطالة بهدف ضبط وضعيتهم وتطهير القوائم.

وأوضحت الوكالة الوطنية للتشغيل، في بيان لها أنه سيتم دعوة المستفيدين من منحة البطالة من خلال إرسال رسائل نصية إلى هواتفهم للحضور إلى مقرات الملحقات المحلية للتشغيل التابعين إقليميا لها لإجراء مقابلة مع مستشاري التشغيل مصحوبين بالوثائق التالية:

1- بطاقة الهوية للمعني.

2- بالنسبة للمتزوجين بطاقة التعريف البيومترية الخاصة بالزوج (ة) أو عقد ازدياد للذين يملكون بطاقة التعريف الورقية.

3- وثائق تثبت تغير وضعية المستفيد بعد تاريخ الاستفادة الوضعية تجاه الخدمة الوطنية الحالة العائلية، شهادة التكوين التأهيلي في إطار جهاز منحة البطالة، وثائق أخرى.

4- بداية مقابلة التحيين من الأحد 03 مارس عبر دفعات وترسل المواعيد عبر رسائل نصية على هاتف المستفيد من المنحة.

وأوضحت الوكالة أن حضور المعني إجباري ولا ينوب عليه أي أحد، في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ إرسال الاستدعاء وفي حالة عدم الحضور في الموعد المحدد سيتم تعطيل منحته.