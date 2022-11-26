منحة البطالة: مرابي يأمر بمعالجة العقبات التي تعترض تكوين المستفيدين

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، مرابي ياسين، على ضرورة بذل المزيد من الجهود فيما يخص التكفل بجهاز تكوين المستفيدين من منحة البطالة وإلقاء الضوء على العقبات الحقيقية التي تعترض هذه العملية على مستوى الولايات.

وأفاد بيان للوزارة “أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين الدكتور مرابي ياسين، على لقاء دوري يجمع كل من إطارات الإدارة المركزية، وكذا المدراء الولائيين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حيث استمع لمختلف التقارير الميدانية التي مرفوعة من الولايات، ليقدم بعدها مجموعة من التوصيات والتعليمات المهمة“.

وأمر وزير التكوين المهني، بمضاعفة الجهود للارتقاء بالتكوين عن بعد وتسخير جميع الإمكانيات المادية و البشرية وتشجيع الاعتماد على هذا النمط من خلال توجيه طالبي التكوين لهذا النمط في مختلف دورات الدخول المهنية.

كما شدد على ضرورة المتابعة الدقيقة لوضعية التجهيزات التقنية والبيداغوجية على مستوى المؤسسات التكوينية بالولايات ووجوب تسييره بشكل فعال و إيلاء العناية اللازمة لهذا الجانب.

وأمر الوزير بضرورة قيام المدراء الولائيين بزيارات ميدانية لكل المؤسسات التكوينية عبر إيفادنا برزنامة هذه الزيارات في أقرب الآجال والوقوف شخصيا على وضعية التجهيزات ومدى استغلالها.

وشدد مرابي، على تفعيل شبكة العلاقات مع المحيط الاقتصادي بهدف أمضاء اتفاقيات تدعم العملية التكوينية وتسمح بتنصيب اكبر عدد من الممتهنين واكتساب الخبرات و تحديث وتحيين البرامج التكوينية.

وخلال الاجتماع أمر الوزير المدراء والمفتشين المركزيين، المكلفين بمتابعة الولايات، بالنزول إلى الميدان للوقوف على الوضعية الحقيقة للمؤسسات التكوينية في مختلف مجالات المتابعة على مستوى الولايات خاصة ما تعلق بوضعية التجهيزات التقنية و البيداغوجية وإعداد التقارير اللازمة عن الوضعية الحقيقية.

وحرص مرابي على من خلال التعليمات التي أسداها، على ضرورة معالجة الاختلالات التي جاءت في مختلف تقارير التفتيش عبر الولايات خاصة ما تعلق بغياب تطبيق المقاربة بالكفاءات في عملية تدريس الفروع، شغور المناصب العضوية على مستوى المؤسسات التكوينية، نقص الزيارات البيداغوجية للأقسام من طرف المسؤولين البيداغوجيين، وغياب تحليل المعطيات التي يتم جمعها عند كل دخول مهني والتي من شأنها أن تكون قاعدة لتصحيح الكثير من الأمور البيداغوجية والإدارية.