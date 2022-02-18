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الجزائر

منحة البطالة: وزير العمل يكشف عن موعد بداية التسجيل

الشروق أونلاين
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منحة البطالة: وزير العمل يكشف عن موعد بداية التسجيل
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كشف وزير العمل والتشغيل يوسف شرفة، أن البطالين المسجلين عبر وكالات التشغيل، تم وضع أسمائهم في منصة رقمية وسيتم الاتصال بهم لضبط مواعيد خاصة بتقديم ملفاتهم المتعلقة بمنحة البطالة.  

وأوضح شرفة، الجمعة، لدى نزوله ضيفا على نشر الواحدة للتلفزيون العمومي، أن المنصة الرقمية سينطلق العمل بها يوم 25 فيفري الجاري وستتكفل وكالات التشغيل بعد استقبال البطالين واستلام الملفات بفتح حسابات بريدية للشباب المستفيد من المنحة.

وتابع الوزير شرفة قائلا “إن الشباب المعني سيستفيد من منحة البطالة بداية من مارس القادم إلى غاية حصوله على عمل سواء في القطاع العمومي أو الخاص”.

وعن شروط الاستفادة من المنحة قال شرفة أنه تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية كل بطال طالب للشغل يتراوح سنه ما بين 19 و40 ولم يستفد من اي منصب شغل هو معني بالمنحة.

وأوضح الوزير أن كل شاب جامعي أو غير جامعي متحصل على شهادة ومسجل على مستوى وكالات التشغيل بولايته سيتحصل على المنحة.

منحة البطالة.. وزارة العمل تحذر من إعلانات مفبركة

ويوم 17 فيفري 2022، حذرت وزارة العمل، من إعلانات مضللة عبر صفحات مشبوهة تنتحل صفة الوكالة الوطنية للتشغيل، تنشر عروض عمل وكذا جديد منحة البطالة، مشيرة إلى أن الصفحة الوحيدة المخولة بتقديم معلومات هي المؤشر عليها بالأزرق.

ودعت وزارة العمل في بيان لها، الشباب إلى التحلي باليقظة اتجاه الإعلانات التي يُروج لها عبر بعض صفحات الفايسبوك والتي من شأنها قرصنة معلوماتهم الشخصية لتوظيفها في عمليات مشبوهة.

كما تبرأت وزارة العمل من كل الصفحات والحسابات الوهمية التي تستخدم شعار واسم الوكالة الوطنية للتشغيل وكل ما يُنشر فيها من معلومات مغلوطة تهدف إلى تضليل الرأي العام.

وجاء هذا التحذير بعد تداول منشورات حول ملفات وروابط مزعومة للتسجيل من أجل الاستفادة من منحة البطالة، بعد إعلان رئيس الجمهورية دخولها حيز التطبيق شهر مارس 2022.

الوكالة الوطنية للتشغيل تحذر من روابط مجهولة تخص منحة البطالة

وفي 2 جانفي 2022، حذرت الوكالة الوطنية للتشغيل، الشباب من حسابات مزيفة تدعوهم للتسجيل في منحة البطالة وتضع روابط مجهولة تضليلية.

وأوضحت الوكالة، الأحد، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنها تملك حسابا واحدا فقط على موقع فيسبوك ومؤشر عليه، وتبرأت من المواقع التي تحمل اسمها وتدعو الشباب إلى التسجيل للاستفادة من منحة البطالة.

ودعت الوكالة المواطنين إلى عدم الضغط على الروابط المجهولة التي تشكل خطرا على معلوماتهم الشخصية.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم نشر أي مستجدات حول القطاع في حينها على صفحتها الرسمية.

منحة البطالة: صدور تفاصيل جديدة في قانون المالية

ويوم 31 ديسمبر 2021، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قانون المالية 2022 ومعه تفاصيل جديدة حول منحة البطالة والشطر المتعلق بمستحقيها.

وجاء في العدد 100 من الجريدة الرسمية في المادة 190 منه أنه تؤسس منحة للبطالة وتمنح للبطالين طالبي الشغل لأول مرة المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.

وتحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المنحة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها، عن طريق التنظيم.

قيمة منحة البطالة ومدة الإستفادة منها: رئيس الجمهورية يوضح

ويوم 27 نوفمبر 2021، كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن القيمة المالية لمنحة البطالة التي تم استحداثها بموجب قانون المالية 2022 “تقارب” الأجر الوطني الأدنى المضمون ويستفيد منها البطال إلى غاية حصوله على منصب شغل.

وأوضح الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية, أنه “لابد من التكفل بالبطالين” ولذلك وضعت الدولة “منحة البطالة وهي قريبة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وسيبقى البطال يستفيد منها الى غاية حصوله على منصب شغل”.

وأوضح رئيس الجمهورية أن صرف هذه المنحة “يتطلب آليات ورقابة” حتى يستفيد منها البطالون الحقيقيون.

للإشارة تضمن قانون المالية لسنة 2022 الذي صادق عليه مؤخرا البرلمان بغرفتيه، استحداث منحة للبطالة تمنح للبطالين طالبي الشغل المبتدئين المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.

منحة البطالة: المدير العام لوكالة التشغيل يكشف تفاصيل جديدة

وفي 15 نوفمبر 2021، قال المدير عام للوكالة الوطنية للتشغيل عبد القادر جابر، إن منحة البطالة ستمس حاليا حوالي 800 ألف بطال.

وأوضح المدير العام للوكالة خلال نزوله ضيفا على برنامج المورنينغ” أن قيمة المنحة ستتراوح بين 8000 دج و15 ألف دينار جزائري.

كما كشف المتحدث ذاته عن استحداث جهاز جديد لمتابعة الفئات التي ليس لها تكوين ويصعب إدراجها في سوق العمل، مشيرا إلى توقيع اتفاقية مع مجمع سوناطراك لإدراج طلبات العمل.

منحة البطالة الجديدة: الوزير الأول يقدم توضيحات حول المشروع

وفي 8 نوفمبر 2021، أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إن منحة البطالة الجديدة ستكون موجهة حصريا لطالبي الشغل الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة.

وأكد بن عبد الرحمان خلال عرض مشروع قانون المالية لعام 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إن هذه المنحة جاءت بتوجيه من رئيس الجمهورية بسبب الوضعية الهشة لبعض الشباب الذين يبحثون عن الشغل.

وأوضح إن الدولة وجب عليها أن توفر لهم أساسيات الحياة الكريمة حتى يجدون منصب عمل، والمنحة مخصصة لطالبي الشغل الأوليين الذين لا تتعدى أعمارهم 40 سنة.

منحة البطالة الجديدة: هذه هي الفئة العمرية المعنية بالقرار

كشف مشروع قانون المالية لعام 2022، إن منحة البطالة الجديدة، التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تخص طالبي الشغل الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و60 سنة والمسجلين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.

وورد في المادة 189 من المشروع إنه ستؤسس منحة للبطالة تمنح للبطالين طالبي الشغل المبتدئين المسجلين لدى مصالح الو الة الوطنية للتشغيل، على أن تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المنحة ومبلغها و كذا التزامات المستفيدين منهاا عن طريق التنظيم.
وفي عرض اسباب القرار ورد إنه يهدف إلى تأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل لأول مرة، البالغين من العمر بين 19 سنة و60 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.
وحسب المصدر، يترجم القرار  إرادة الدولة في دعم و مرافقة شريحة البطالين طالبي الشغل، بدون دخل وذلك سعيا منها لضمان أساسيات العيش الكريم لهؤلاء من خلال تأمين دخل يكفل تغطية حد أدنى من احتياجاتهم خلال مرحلة بحثهم عن منصب شغل.

منحة البطالة: رئيس الجمهورية يحدد 4 معايير للمشروع

ويوم 12 سبتمبر 2021، حدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 4 معايير لمشروع منحة البطالة الجديدة لإعطاء الفرصة لطالبي الشغل للاستفادة منه.

وأمر رئيس الجمهورية، الأحد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بالاعتماد على أربعة معايير لتمكين الشباب من الاستفادة من منحة البطالة وهي:

1- تحديد السن الأقصى لطالبي الشغل المبتدئين المؤهلين للاستفادة من منحة البطالة وفق معايير معقولة وموضوعية، بالنظر لبطء وتيرة الاستثمارات الخلاقة لمناصب العمل والركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.

2- استحداث نظام مراقبة فعاّل على البطاقية الوطنية للبطالين من أجل استفادة شفافة وصحيحة، مع مراعاة فرص العمل المتاحة في مختلف مناطق البلاد.

3- إيجاد الآليات القانونية لمعاقبة أي تحايل للاستفادة من هذه المنحة بما فيها المتابعة الجزائية.

4- التمييز بين منحة الشباب البطال وباقي الامتيازات والمنح التي تُقدم للشباب.

بيان مجلس الوزراء:

ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على عدد من المراسيم والعروض المتعلقة بقطاعات التربية الوطنية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المالية، الفلاحة، المحروقات، الصحة والسياحة.

بعد افتتاح الجلسة من قبل السيد الرئيس وعرض جدول أعمال الاجتماع، والاستماع إلى عرض السيد الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، وعروض السادة الوزراء، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات التالية:

1- حول التحضيرات للدخول المدرسي 2021ـ2022:

–  ضرورة إيجاد حلول فورية لمعاناة التلاميذ بسبب ثقل المحفظة المدرسية.

استغلال مرافق التربية والتعليم العالي إلى أقصى حد، وجعلها لا تخضع لمواقيت الإدارة.

تكليف وزير الداخلية بمراقبة ومتابعة حثيثة لظروف النقل المدرسي، وتحسينه بتوفير أفضل الخدمات، خاصة في مناطق الظل.

الإسراع في إطلاق المدرسة الوطنية العليا لتكوين الأساتذة المختصين في تعليم الصم البكم تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تثمين استحداث كتب “البراي” في مادتي الرياضيات والعلوم لأول مرة في الجزائر.

التأكيد على ضرورة تلقيح كل مستخدمي قطاع التربية قبل الدخول المدرسي.

2- قطاع الشباب والرياضة:

رفع وتيرة التحضيرات المتعلقة بألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها بلادنا ولاسيما تنظيم التربصات والمنافسات التحضيرية على مختلف المستويات؛ لاستدراك الحصيلة السلبية للألعاب الأولمبية الأخيرة.

إمكانية فتح المجال لشراكات دولية لتكوين الرياضيين وتحفيزهم للمنافسة خلال الألعاب المتوسطية المقبلة.

منح الفرص أكثر لذوي الاختصاص في الرياضات الأولمبية، من أجل تحقيق نتائج أفضل.

إيلاء أهمية خاصة للرياضة المدرسية والجامعية في مختلف التخصصات واستحداث بطولات محلية، وولائية وجهوية، تأسيسا لمشروع رياضي وطني.

إعادة تنظيم الثانوية الرياضية بما يسمح بفتح ملاحق جهوية بقسنطينة ووهران وورقلة، بعد تحديد دقيق لحجم الإقبال على هذا التخصص في الوسط التربوي.

تحويل كل ملفات مشاريع إنجاز الهياكل الرياضية الكبرى إلى وزارة السكن والعمران والمدينة، من أجل ضمان متابعة دائمة وفعالة لإنجازها.

3- التدابير الاستعجالية لإنعاش قطاع السياحة:

الاهتمام بالسياحة الداخلية، من خلال الارتقاء بالخدمات السياحية لمستوى تطلعات العائلات الجزائرية.

ترقية السياحة الحموية وطنيا ودوليا.

مراجعة سياسة الأسعار الحالية، لخلق تنافسية حقيقية بين المستثمرين.

إشراك الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في التعريف بالمنتجات التقليدية الوطنية والترويج لها، بما في ذلك تخصيص فضاءات لإقامة معارض دائمة.

تنظيم الصناعات التقليدية وفق المعايير الدولية، لضمان جودة المنتوجات التقليدية وأصالتها.

4– الجهاز التنظيمي والعملي لوضع منحة البطالة حيز التنفيذ:

تحديد السن الأقصى لطالبي الشغل المبتدئين المؤهلين للاستفادة من منحة البطالة وفق معايير معقولة وموضوعية، بالنظر لبطء وتيرة الاستثمارات الخلاقة لمناصب العمل والركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.

استحداث نظام مراقبة فعاّل على البطاقية الوطنية للبطالين من أجل استفادة شفافة وصحيحة، مع مراعاة فرص العمل المتاحة في مختلف مناطق البلاد.

إيجاد الآليات القانونية لمعاقبة أي تحايل للاستفادة من هذه المنحة بما فيها المتابعة الجزائية.

التمييز بين منحة الشباب البطال وباقي الامتيازات والمنح التي تُقدم للشباب.

5- قطاع الصحة:

استغلال المخزون الوطني من اللقاح المستورد يكون بمراعاة تقدم وتيرة الإنتاج المحلي مستقبلا.

قبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على مرسومين رئاسيين في قطاع المحروقات وقرارات فردية متعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.

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التعليقات
24
  • شلابي

    إن شاء الله تجي حملة شعبية تنحيكم كامل ياوجوه الشر مال الشعب تسرقوا فيه بالملايير الدولارات، واولاد الشعب كامل راه بطال، وتديرولوا شروط تعجيزية باش مايديش منحة البطالة وتسوقوها إعلاميا لذر الرماد في العيون حسبنا الله ونعم الوكيل

    5
  • محمد الامين

    اين يدفع وثائق

    -1
  • أم انس

    والذين هم فوق الأربعين اين محلهم من هذه المنحه هذا ظلم ؟

    3
  • Hassib

    كيف يعقل الذي فاق السن 40 - 45 لا يتحصل على منحة البطالة هذه هي الفئة الاكثر تضررا - و كيف لشاب مراهق 19 سنة يتحصل على منحة بطالة و هو لم يعاني في حياته و ربما يشري بالدراهم هاذو دخان و لا مخدرات - امر غير طبيعي في تحديد السن

    11
  • عجيب

    8- السن 19 إلى 40 9- أن لا يكون له أي مدخول من أي من أي مؤسسة كانت سواء قطاع عام أو خاص 10- أن يقدم ما يثبت وضعيته أمام الخدمة الوطنية (مازالت محل مناقشة ) 7- إذا كان يرفض المعنى عرضين للعمل من الوكالة بمعنى عرض علي منصبين للعمل ورفضهما تسقط منحة البطالة *** صدق أولا تصدق أنا مسجل من 2005 في وكالة التشغيل الى يومنا هذا ولم أتحصل على أي عرض منصب عمل مهما كان تافها منذ كان سني 25 سنة الى أن أصبح 42 سنة ومؤدي الخدمة الوطنية ولي مستوى 3 ثانوي ومتحصل على دبلوم من التكوين المهني و رغم أنني شاركت في العديد من مسابقات التوضيف المحسومة مسبقا و الشرط السابع يقول إذا كان يرفض المعنى عرضين للعمل وأنا لم أتحصل حتى على ربع منصب عمل طول هذه السنوات !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! كذلك سني حاليا لايسمح لي بالاستفادة من منحة البطالة ويقولون لماذا الشباب يقومون بالهجرة السرية

    11
  • سامي

    - أليس من حق من فاق 40 سنة ان يستفيد من منحة بشرط اذا لم يكن له اي تأمين (قديم/جديد) او اذا لم يستفد من منصب عمل (قطاع عام/خاص) واذا لم يستفد من اي سكن او منحة او قرض ...الخ؟ بينما مراهق كان تلميذ من اشهر يتحصل على منحة البطالة بشكل مضمون؟ - أليس من العدل التفريق بين شاب كان منذ اشهر في الثانوية وشاب جامعي بطال فاق 30 سنة وهو يجري بين مسابقات التوظيف التي يعرضون فيها منصب أو اثنين مقابل مئات المترشحين؟ - أليس الاولى تطبيق القانون بمجرد نشره في الجريده الرسمية؟ لماذا لا يزال التنظيم القانوني للمنحة قيد الدراسة؟

    9
  • سلام

    السن من 30 الى ما فوق يوجد ناس مساكين فوق الاربعين و لم يجدوا وظيفة. 13000دج ؟!! ما هذا ؟!!!! تستحمرون الناس. في بلد اوروبي تقدسونه كثيرا البطال عندهم يتقاضى 1000 اورو=200000دج شهريا. راتب والي ولاية؟!!!!!

    -6
  • فريفط زكريا

    البطالة لن تحل المشكلة لأن المعيشة غالية نار ... يجب تسهيل و جذب الإستثمارات لخلق فرص العمل و القضاء على البيروقراطية اللعينة

    13
  • حواس

    أهم شيء, أهم من كل شيء أخر. أن لا تكون هذه الإعانة مهينة للمواطن. كأن يترك الناس في طوابير طوال النهار من أجل دنانير. أو ترهقوا المواطن بالجري وراء اوراق الملف. كل ما تحتاجونه هو ورقتين ورقة تثبت الهوية وأخرى تثبت الأحقية وخلاص. ورقم حساب مع بطاقة سحب كل شهر يذهب المواطن بكل كرامة لألة السحب. لا يشوفكم لا تشوفوه.

    17
  • مواطن واضح

    الات طبع الأوراق سوف تعمل وقيمة الدينار ستنخفض امام تضخم وغلاء صاروخي في قيمة كل المواد الأساسية .قرار بليد لاحتواء الأزمة على حساب الطبقة الهشة من الشعب . المنطق هو تقسيم الثروة بالعملة الصعبة لا عن طريق أوراق القيمة لها خارج الحدود.

    15
  • امازيغي مسلم

    و أهم شرط لم يذكر بعد و هو إلزامية اللقاح .

    -28
  • عبد الكريم بوسيف

    يتم تشجيع السياحة في الجزائر عن طريق تخغيض أسعار الايواء بالفنادق ..حيث تعرف هذه الاخيرة ارتفاعا جنونيا لا يشجع العائلات الجزائرية على الذهاي اليها

    53
  • كمال

    ماذا قدمتم للمرأة الماكثة الحاملة لمسؤولية بيتها و اولادها

    113
  • أضحوكة

    هنالك شرط خامس :ان تكون مقربا او قريب مقرب

    90
  • lenaif

    تحديد السن الأقصى لطالبي الشغل المبتدئين المؤهلين للاستفادة من منحة البطالة وفق معايير معقولة وموضوعية: أيعقل أن تمنح هذه المنحة للذين ينعدى سنهم 30 سنة, فالنظام دائما يضع شروطا غير موضوعية أي تعجيزية لكي لا يستفيد الشباب. و هذا مثل ما فعلوه لللذين يدمجون بدون شرط لكن ادخلوا شرط تعجيزي و هو التنازل عن الشهادة كي يتم ادماجهم. الله يهدي مسؤولينا ءامين با رب العالمين.

    -27
  • واحد

    للأسف أموال زائدة =ازدياد التضخم =ارتفاع الأسعار. من الأجدر توجيه هذه الأموال لخلق مناصب عمل حقيقية(ليس مناصب عمل في الإدارة للديكور)

    98
  • azrem

    في مايخص ثقل المحقظة يجب تجزءت الكتب إلى قسمين أو ثلاثة par trimestre لا معنا للتلميذ حمل برنامج الثلاثى الأخير منذ بداية السنة الدراسية و العكس صحيح. مجرد ر[ي.

    50
  • Youssef

    اما الاعانات فتكون ليس فقط بالدراهم. هو اصلا عندما الجزاءري يجري هو في الحقيقة هو يسعى لايجاد عمل او خلق وضيفة يجد عاءق التنقل. اذا اعطاء بطاقة التنقل carte de transport demi tarif tiers et quart tarif بالنصف يسمح له بخفض التكاليف. على الحكومة البحث كيف تطبق عمليا هاذه البطاقة. يبقى قيمة دراهم الجيب كما يقال اي ما يعادل فطور اي 250 دينار اسبوعيا. هاذه البطاقة تكون لكل فأت الشعب من الرضيع الى الشيخ. هنا تقع الحكومة امام الامر الواقع تطوير النقل العمومي كما فعلته فرنسا اولا ثم انتشر في اوروبا.

    27
  • ملاحظ

    لم اسمع يوما ان في جزاٸر يقدمون منحة البطالة للبطالين، الی ان عرفت قيمة منحة هزيلة التي تقدم لبعض فٸة معينة والتي لا تلبي عن تطلعات المستوی المعيشي الذي يعيش ارتفاعا جنونيا واسثتناٸيا في جزاٸر عكس الدول الجوار

    23
  • علي

    بتصديرنا للغاز والنفط ونعيش تدهور اقتصادي لا مثيل له بدون المحروقات كيف يكون حالنا مثل النيجر او تشاد

    63
  • عيسي ايذال

    سيديي الرئيس عليك باطلاق مشروع الطاقة الشمسية وفورا وبدون تاخير وشكرا

    27
  • كاشر جيلالي

    صاحب المؤسسة الخيرية المسماة : المؤسسة الخيرية للأخ Kacher djilali ibn lakhder المقترحة بالجزائر منذ مدة بالتقريب سنة بالنسبة للمساعدات نؤكد بأن المؤسسة الخيرية للأخ kacher djilali ibn lakhder المقترحة بالجزائر مزال لم يتم قبولها من طرف الحكومة الجزائرية و عليه صاحب الممتلكات المتمثل في شخصي ينتظر قرار الحكومة الجزائرية لبدء تقديم المساعدات داخل و خارج الوطن و نؤكد بأنه لا يمكن جلب كل هذه الممتلكات بدون ختم للمؤسسة ملاحظة : قضية منحي ختم المؤسسة في جنب و قضايا المؤامرة التي تعرضت لها بجنب أخر و لا يجب الإخلاط بين هذا و ذاك

    4
  • حقيقة مرة

    نسمع : أوامر وتصريحات وتعهدات ووعود وتوجيهات ... لكن لا شيء يلاحظ في واقع الأمر بل بالعكس الأمور من السيء الى الأسوء : ارتفاع الأسعار الى حد لم تعرفه الجزائر منذ استقلالها كيف لا حين يبلغ كلغ من السلاطة 250 دج ناهيك عن الخضر الجافة والدجاج ومواد البناء والأجهزة الكهرومنزلية .. أزمات وندرة مواد عديدة : ماء وحليب وفرينة ... الخ - انهيار غير مسبوق للدينار - حرقة بأرقام مروعة حيث وصل سواحل اسبانيا في 6 أشهر أي من جانفي الى جويلية حوالي 4700 حراق جزائري أي 67 % من مجموع الحراقة الذين بلغوا سواحل اسبانيا من مختلف الجنسيات حسب تقرير حديث لوكالة مراقبة الحدود الأوروبية “فرونتكس" ... وما خفي أعظم

    31
  • amremmu

    هل يمكن تقنين منحة البطالة لكل بطال في هذا البلد ونسبتهم تتجازو 35 % في أحسن الأحوال أم أن نسية البطالين كما تعلن عن ذلك الأرقام الرسمية 11.5 % أي نحن أفضل من اليونان وايطاليا واسبانيا ... الخ ؟؟؟؟ وكم تكلف العملية ونحن في قلب العاصفة ؟؟؟

    69

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