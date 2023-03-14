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الجزائر

منحة البطالة: وكالة التشغيل توجه بلاغا للمستفيدين

الشروق أونلاين
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منحة البطالة: وكالة التشغيل توجه بلاغا للمستفيدين
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أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن استحداث نظام مراقبة على البطاقية الوطنية للمستفيدين من منحة البطالة لضمان الاستفادة الصحيحة والشفافة.

وبمقتضى المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها، كشفت الوكالة في بيان لها عن استحداث نظام مراقبة على البطاقية الوطنية للمستفيدين.

وذَكرت الوكالة المستفيدين من هذه المنحة بأن أي تصريح كاذب أو تزوير للوثائق أو التحايل من أجل الاستفادة من المنحة، وفضلا على التدابير المقررة في قانون العقوبات يترتب على ذلك ما يلي:

  • – التوقيف النهائي للاستفادة من المنحة.
  • – تحصيل المبالغ المالية التي تم صبها بدون وجه حق.
  • – المتابعة الجزائية في حالة عدم الاستجابة لتحصيل المبالغ المالية الغير مستحقة.
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