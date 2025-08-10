منحة السفر تنعش نشاط الوكالات السياحية

تخفيضات على الرحلات الدولية والعمرة

تشهد الوكالات السياحية ضغطا كبيرا من الزبائن، الراغبين في السفر إلى الخارج، عقب إقرار السلطات رفع منحة السفر إلى 750 أورو للبالغين و300 أورو للقصر، ما شجع العائلات الجزائرية على برمجة رحلات سياحية إلى وجهات خارج الوطن، أهمها تونس وقطر وأندونيسيا والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تركيا.

وشهد المجال السياحي تحولا هاما، إذ بات التهافت كبيرا على الرحلات الخارجية، ما جعل الوكالات السياحية تتنافس فيما بينها لجلب أكبر عدد من الزبائن الراغبين في قضاء عطلة صيفية مريحة وبأسعار منخفضة وحسب رغبات الزبون.

ولعل الحافز الأكبر لبرمجة هذه الرحلات، هو رفع قيمة منحة السفر التي جعلت المواطنين يقبلون على رحلات الوكالات السياحية، التي تتكفل بحجز تذكرة السفر وإتمام كل الإجراءات الإدارية، علما أن المسافر يحق له الحصول على منحة السفر مرة واحدة فقط في السنة.

“إلياس” موظف بسلك التعليم من ولاية تيارت، أكد لـ”الشروق”، أنه يعتزم خوض تجربة السفر نحو تونس، مع إحدى الوكالات السياحية، مستغلا في ذلك المنحة السياحية.

وتسعى الوكالات السياحية بالجزائر إلى جلب أكبر عدد من السياح في ظل إقرار منحة السفر، فقد اختارت إحدى الوكالات من ولاية تيسمسيلت، رحلة إلى تونس وبالضبط إلى سوسة، انطلاقا من سعر 42000 دج للفرد لمدة أسبوع، مع نقاط متعدّدة في برنامج الرحلة.

وتعتمد أغلب الوكالات على إغراء الزبائن بهذه الزيارات التي تكون متعددة ومتنوعة في آن واحد، خاصة إلى تونس التي اختارت هذه الوكالة تنظيم زيارات إليها تشمل سوسة والحمامات (الياسمين) لتليها رحلة بحرية على متن سفينة القراصنة، وهي رحلة اختيارية للزبون، تليها أيضا زيارة إلى تونس العاصمة وسيدي بوسعيد، ورحلة أخرى إلى منتجع “كوكو بيتش” والمعروفة بـ(مالديف تونس)، والمشاركة بألعاب القفز بالمظلة وهي اختيارية للزبون، كل هذا حدّدته الوكالة بسعر 42000 دج للشخص الواحد، بعد ما كانت لدى وكالات أخرى في السابق تتجاوز 130000 دج للفرد.

الوكالة لم تتوقف عند هذا الحد، بل وفرت الإقامة الراقية لزبائنها الباحثين عن الراحة والاستجمام، أين حددت إقامة غرفة ثنائية أو ثلاثية بفندق من فئة ثلاثة نجوم بمبلغ 42000 دج، أما للأشخاص الذين يبحثون عن غرفة أحادية، فقد تم تحديد ثمنها بـ57.000 دج، فيما يستفيد الأطفال الأقل من 06 سنوات من تخفيضات تصل إلى 6000 دج، فيما ترتفع الأسعار قليلا بباقي الفنادق ذات الأربعة وخمسة نجوم.

تجتهد العديد من الوكالات السياحية المنظمة لرحلات العمرة نحو المملكة العربية السعودية في جلب الزبائن، خاصة خلال هذه الفترة التي تنتعش فيها الرحلات بعد إقرار منحة السفر، وتتراوح تكلفة العمرة حاليا ما بين 160000 دج و198000 دج حسب الخدمات التي تقدمها كل وكالة.

واستغلت بعض الوكالات عمرة نهاية شهر أوت لتزامنها مع المولد النبوي الشريف وحدّدت تكلفتها بـ189000 دج في رحلة مباشرة، وهي الرحلة المبرمجة بتاريخ 22 أوت، مع اختيار الفنادق القريبة للحرم، وهو ما يبحث عنه المعتمرون، فيما تحافظ بعض الوكالات على الأسعار القديمة والتي تصل إلى 240000 دج.

عبد الجليل من تيارت يسعى للتسجيل برحلة لأداء العمرة، وقد اختار إحدى الوكالات بالولاية بسبب العروض التي تقدّمها من زيارات مختلفة إلى جانب العمرة، بالإضافة إلى امتيازات وهدايا تقدّمها له الوكالة فضلا على أنها رحلات مباشرة وبفنادق راقية وقريبة من الحرم.

وكالات سياحية أخرى تقدم عروضا مميزة للمعتمرين من بينها تسديد المبلغ تدريجيا بدفعة أولى تصل إلى 94500 دج فيما يتم اقتطاع بقية المبلغ على مدار 10 أشهر بقيمة 9450 دج وهو نفس سعر العمرة (كاش) 189000 دج، فيما تمنح للعائلات التي يصل عدد معتمريها إلى عشرة أشخاص، تخفيضات كبيرة وكلها تصب في مصلحة الوكالات التي تبحث عن الزبائن وبكثرة بعد انتعاش الرحلات بالجزائر.