منحة الـ30 مليونًا لم تدخل حسابات المترشحين الشباب!

اشتكوا من الإجراءات المعقدة قبل 24 ساعة من نهاية الحملة

لم يستلم المترشحون لتشريعيات 12 جوان الجاري إلى غاية يوم 7 جوان 2021، أي 24 ساعة قبل نهاية الحملة، منحة الـ30 مليون سنتيم المخصصة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة.

وقدرت مصادر “الشروق” نسبة الذين لم يتحصلوا على مستحقاتهم لحد الساعة بأزيد من 80 بالمائة من المعنيين، مرجعة سبب ذلك إلى الإجراءات الإدارية الطويلة التي تسبق الحصول على المنحة والشروط التي تظل تعجيزية بالنسبة للبعض منهم، إضافة إلى تأخر مصالح الداخلية في صبها.

وحسب نفس المصادر، فإنه رغم إسدال السلطة الوطنية المستقلة الستار على الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان الجاري منتصف ليلة اليوم، إلا أن المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة لم يتحصلوا بعد على المنحة المالية التي أقرتها الحكومة لهم، والمحددة بمبلغ 30 مليون سنيتم، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا لدى هؤلاء، خاصة وأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سبق لها وأن أشارت في بيان لها أن المنحة سيتم صرفها في مدة لا تتجاوز 48 ساعة من إيداع الطلب، مؤكدة أن الملف يتواجد حاليا على طاولة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهو عكس ما أكدته ذات المصادر، حيث كشفت عن تلقي السلطة المستقلة عبر مندوبياتها الولائية لشكاوى بالجملة من طرف المترشحين، والذين سبق لهم وأن تقدموا بطلب للحصول على المنحة بمجرد صدور القانون.

وأكد المترشح الحر “أمين.ع” في تصريح لـ”الشروق” أنه رغم الإجراءات الإدارية التي سبقت عملية إيداع الملف من فتح حساب خاص يشترط إمضاء كل المترشحين ضمن القائمة وما يليها من إجراءات معقدة لنجد أنفسنا أمام نهاية الحملة الانتخابية دون الحصول على دينار واحد، مضيفا “المنحة تحولت إلى تعويض يتطلب تقديم فواتير على أمل الحصول عليها مستقبلا”.

للإشارة، فقد سبق لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن أكد بأن الدعم الذي خصصته الدولة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والمترشحين ضمن القوائم المستقلة “بلغت 464.400.000 دج، استفاد منها 1.548 شاب ضمن 247 قائمة”.