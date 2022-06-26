“منحة تميز” للطلبة الموجّهين لتخصصات الرياضيات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقترح:

أكد عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، على ضرورة ترقية مكانة الرياضيات في الأطوار التعليمية الثلاثة لمواكبة التطورات التكنولوجية في العالم.

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الملتقى الدولي الأول حول “تعليم الرياضيات وثقافتها، تعميم الرياضيات، تاريخها وتعليمها”، الذي ينظمه المعهد الوطني للبحث في التربية، على مدار يومين، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن “ترقية تعليم الرياضيات وتشجيع التلاميذ على الالتحاق بشعبتي الرياضيات وتقني رياضي ضرورة فرضتها التطورات التكنولوجية”.

وكشف بلعابد عن إنشاء اللجنة الوطنية للأولمبياد على مستوى المعهد الوطني للبحث في التربية وذلك في كل التخصصات لاسيما الرياضيات، وتكوين المشرفين على تأطير التلاميذ حتى يمثلوا الجزائر أحسن تمثيل على الصعيد الدولي، مشيرا إلى الاهتمام بذوي المواهب المتميزة والمتفوقين من التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكر الوزير، أنه بالرغم من تخصيص لمادة الرياضيات حجم ساعي مناسب في الأطوار التعليمية الثلاثة، الا أن “التأطير المتخصص في هذه المادة لا يلبي حاجة القطاع”.

وأشار في هذا الصدد إلى “الإقبال الضئيل” للتلاميذ على شعبتي رياضيات وتقني رياضي، إذ بلغ تعداد التلاميذ فيها، نسبة 2.68 بالمائة و10 بالمائة على التوالي، مؤكدا تفوق التلاميذ في هاتين الشعبتين بجدارة وامتياز.

وفي هذا الإطار، سطرت الوزارة استراتيجية للنهوض بتعليم الرياضيات وتشجيع المعلمين للتوجه اليها، فبالنسبة للتلاميذ -ذكر بلعابد- بضرورة إظهار المميزات الجمالية والإبداعية للرياضيات، من خلال تنظيم مسابقات تنافسية وتفعيل المواد التعليمية وتشجيع انشاء نوادي الرياضيات.

من جانب آخر، تتجه الوزارة – يقول الوزير – نحو “إنشاء ثانوية متخصصة في الرياضيات بهدف تشكيل أقطاب امتياز متجانسة مع تواجد المدارس العليا في مختلف الولايات” و”إعادة النظر في كيفيات توجيه التلاميذ في شعبتي رياضيات وتقني رياضي في طور التعليم الثانوي”.

بدوره، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن قطاعه يولي “أهمية لتعليم وتعلم الرياضيات وتعزيز مكانتها”، مشيرا إلى استحداث مدرستين وطنيتين عليين للرياضيات وأخرى للذكاء الاصطناعي بدءا من الموسم الجامعي 2020 /2021، بالإضافة إلى ثلاث مدارس وطنية عليا في الاعلام الآلي بكل من العاصمة وسيدي بلعباس وبجاية.

وأشار في هذا الصدد، إلى ما أسماه ظاهرة “ضعف” إقبال الطلبة على هذا التخصص والذي أصبح يشكل “تحديا حقيقيا”، مؤكدا على أن القطاع يسعى إلى “تشجيع الباحثين في الرياضيات”.

كما سيسعى القطاع – يضيف بن زيان – الى مرافقة وزارة التربية الوطنية لإنشاء “قطب للترويج للرياضيات عبر المؤسسات التعليمية في الطورين المتوسط والثانوي على مستوى التربية الوطنية، والطور الأول من التعليم العالي”.

وفي ذات السياق، ذكر بخطة تطوير عملية لإعادة المكانة لهذه المادة من بينها “مراجعة كيفيات التوجيه” في الرياضيات لحاملي شهادة البكالوريا عموما ولحاملي شهادة بكالوريا رياضيات خصوصا، واقتراح إحداث “منحة تميز” يستفيد منها بصفة أولية الطلبة الذين سيتم توجيههم لهذا الاختصاص.

للإشارة، يهدف هذا المنتدى إلى ايجاد حلول لعزوف الطلبة عن هذه المادة، كما يشكل فرصة لإعادة التفكير في طرق تعليم الرياضيات من خلال تحليل الممارسات الحالية لتعليمها في المنظومة التربوية الوطنية عبر ثلاثة محاور (تعميم الرياضيات، تعليميتها وتاريخها).