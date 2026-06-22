منحة دراسية في الولايات المتحدة لموظفي 7 مجالات مهنية

تغطي تكاليف السفر مع منحة شهرية

أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى الجزائر يوم الإثنين، عن فتح باب الترشح لبرنامج “زمالة هوبرت ه. همفري” للعام الجامعي 2027-2028. الذي يقدّم منحة دراسية لمدة سنة واحدة في جامعة أمريكية، لموظفي 7 مجالات مهنية.

ويستهدف البرنامج المهنيين المتميزين في منتصف مسارهم المهني، بمنحهم فرصة قضاء عام دراسي كامل في الولايات المتحدة. من أجل تطوير مهاراتهم الأكاديمية والمهنية، وتعزيز خبراتهم.

ويوفّر البرنامج إمكانية الدراسة في إحدى الجامعات الأمريكية المرموقة، لكن من دون الحصول على شهادة. مع إمكانية تصميم مكوّنات البرنامج الدراسي وفق اهتمامات المستفيد من المنحة.

إلى جانب ذلك، يتضمن البرنامج إتمام تدريب مهني لمدة 6 أسابيع. إضافة إلى المشاركة في فعاليات وأنشطة مهنية، والتواصل مع زملاء من مختلف دول العالم.

وتغطي الزمالة تكاليف السفر الدولي، والرسوم الدراسية، ومصاريف الكتب. فضلا عن تقديم منحة مالية شهرية لجميع المشاركين. ويمكن تقديم طلب المشاركة في البرنامج قبل 21 جويلية المقبل.

وقالت السفارة إنها تشجع المهنيين ذوي الخبرة في مجالات السياسات العامة، والصحة العامة، والتكنولوجيا، والاتصال، والقانون، والحوكمة، والموارد الطبيعية على استكشاف هذه الفرصة.