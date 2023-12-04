منحة رمضان التضامنية.. هذا آخر أجل للتسجيل

ذكرت وزارة الداخلية كافة المستفيدين من المنحة التضامنية وكذا الراغبين الجدد في الاستفادة منها، عن فتح فترة التسجيلات عبر البلديات إلى 04 جانفي 2024، كآخر أجل.

ودعت الوزارة في بيان لها جميع من تتوفر فيهم شروط الاستفادة، للتقدم إلى البلديات مقر إقامتهم، من أجل التسجيل أوتحيين المعلومات الخاصة بهم وبحالاتهم الاجتماعية، وفقا لاستمارة الطلب الجديدة، والتي يمكن تحميلها من الموقع الرسمي للوزارة www.interieur.gov.dz

وتابع أنه بخصوص المستفيدين الذين غيّروا مقر إقامتهم، فيتعين عليهم التقرب من بلدية مقر إقامتهم الجديدة لاستكمال إجراءات الشطب والتسجيل.

وللإشارة، سيخضع جميع المسجلين في التطبيقة المحينة المخصصة لهذه العملية، للتحقيقات الاجتماعية الميدانية والتي ستباشرها مصالح البلدية بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمديريات الولائية.

تحميل الإستمارة يتم عبر هذا الرابط : https://www.interieur.gov.dz/…/001/demande_aide_remdan.pdf