منحة للطلبة الجزائريين للدراسة في جامعات كوريا الجنوبية

أعلنت سفارة كوريا الجنوبية بالجزائر يوم الإثنين، عن تمديد آجال الترشّح لمنحة الدراسة في الجامعات الكورية، إلى 5 مارس المقبل، بدلا من 21 فيفري الجاري.

وشرعت السفارة الكورية في تلقّي طلبات التقدّم إلى المنحة يوم 8 فيفري. وهي موجّهة للطلاب الجزائريين الذين يرغبون في متابعة دراستهم في طوري الماستر والدكتوراه بكوريا الجنوبية.

ويهدف برنامج المنح الذي تقدمه الحكومة الكورية، إلى تمكين الطلاب الأجانب من متابعة تعليمهم في المؤسسات الجامعية في كوريا الجنوبية. من أجل تحسين التبادلات الدولية، وتعزيز الصداقة بين الدول.

ويتضمّن البرنامج منحتين اثنتين من السفارة، و3 منح من الجامعات الكورية. وسيتمّ استدعاء المترشّحين المقبولين مبدئيا، لإجراء مقابلة شفهية بتاريخ 21 مارس.