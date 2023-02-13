-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

منحة للطلبة الجزائريين للدراسة في جامعات كوريا الجنوبية

الشروق أونلاين
  • 794
  • 0
منحة للطلبة الجزائريين للدراسة في جامعات كوريا الجنوبية
أرشيف
جامعة في كوريا الجنوبية

أعلنت سفارة كوريا الجنوبية بالجزائر يوم الإثنين، عن تمديد آجال الترشّح لمنحة الدراسة في الجامعات الكورية، إلى 5 مارس المقبل، بدلا من 21 فيفري الجاري.

وشرعت السفارة الكورية في تلقّي طلبات التقدّم إلى المنحة يوم 8 فيفري. وهي موجّهة للطلاب الجزائريين الذين يرغبون في متابعة دراستهم في طوري الماستر والدكتوراه بكوريا الجنوبية.

ويهدف برنامج المنح الذي تقدمه الحكومة الكورية، إلى تمكين الطلاب الأجانب من متابعة تعليمهم في المؤسسات الجامعية في كوريا الجنوبية. من أجل تحسين التبادلات الدولية، وتعزيز الصداقة بين الدول.

ويتضمّن البرنامج منحتين اثنتين من السفارة، و3 منح من الجامعات الكورية. وسيتمّ استدعاء المترشّحين المقبولين مبدئيا، لإجراء مقابلة شفهية بتاريخ 21 مارس.

مقالات ذات صلة
تنبيه حول الطقس: أمطار وزوابع رملية بولايات جنوبية

تنبيه حول الطقس: أمطار وزوابع رملية بولايات جنوبية

السكك الحديدية تشكف سبب تذبذب حركة القطارات عبر هذه الخطوط

السكك الحديدية تشكف سبب تذبذب حركة القطارات عبر هذه الخطوط

وظائف وهمية وأجور مرتفعة بشركة صاربي

وظائف وهمية وأجور مرتفعة بشركة صاربي

هذه هي شروط استئناف الأساتذة للعمل بعد العطل المرضية

هذه هي شروط استئناف الأساتذة للعمل بعد العطل المرضية

توقيف مغاربة خلال تفكيك شبكة للهجرة السرية بتموشنت

توقيف مغاربة خلال تفكيك شبكة للهجرة السرية بتموشنت

وزير الداخلية يشرف على استقبال فريق الإنقاذ الجزائري

وزير الداخلية يشرف على استقبال فريق الإنقاذ الجزائري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد