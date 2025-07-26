منحة 750 أورو ونتائج البكالوريا ينعشان نشاط الوكالات السياحية

مسافرون يعدّلون تواريخ ومدة إقامتهم

كان لمباشرة تطبيق صرف منحة السفر، بقيمتها الجديدة 750 أورو، وقع مباشر، على عطل الجزائريين خارج الوطن، خاصة بالجارة تونس، حيث انتعش نشاط مختلف الوكالات السياحية على مستوى ربوع الوطن.

قيمة المنحة وكيفية وشروط الاستفادة منها، غيّر من تواريخ السفر، حيث فضل البعض تأخير السفر من نهاية شهر جويلية إلى شهر أوت، حتى تتضح الرؤية جيدا، ويمكنه صرف المنحة لكل أفراد العائلة لدى البنوك المخوّل لها صرف المنحة، آخرون أبعدوا زمن سفرهم إلى غاية بداية شهر سبتمبر حتى يتمكنوا من إقامة لمدة أسبوع بسعر خريفي منخفض مقارنة بشهري جويلية وأوت، خاصة أن المنحة بقيمتها الجديدة تُصرف للذي يقضي خارج الوطن مدة لا تقل عن الأسبوع، لأجل تفادي عمليات الصرف التي كان يقوم بها بعض المسافرين في أواخر ديسمبر، عبر مراكز العبور الشرقية في الطارف وسوق اهراس وتبسة ووادي سوف، عندما يدخلون لبضع ساعات إلى تونس وأحيانا لبضع دقائق، رفقة كامل أفراد الأسرة من أجل الاستفادة من منحة مائة أورو قبل نهاية السنة، يتم الاحتفاظ بها للسنة القادمة أو بيعها في السوق الموازية.

بداية، توجهنا إلى مقر وكالة بحي القصبة بمدينة قسنطينة، حيث أخبرنا موظفون، بأن الوكالة وجدت نفسها في عمل مضاعف وسط التغييرات، من تمديد لمدة الإقامة إلى تأخير لزمن السفر وغيرها من التغييرات، حتى في أماكن الإقامة، فهناك من رأى بأن قيمة 750 أورو تمكّنه من السفر إلى بلدان أخرى تقدمها مختلف الوكالات مثل أذربيجان وخاصة زنجبار شرق القارة السمراء. ولكن المؤكد حسب موظفي الوكالة أن الطلب ارتفع ويمكن إلى قرابة المائة بالمائة، مقارنة بما كان الحال عليه قبل تفعيل منحة الصرف الجديدة.

موظف آخر في نفس الوكالة، ذكّر المتحدثات بشهادة البكالوريا التي من العادة أن يكون الإعلان عن نتائجها بداية حقيقية للعطلة، فبعض العائلات ترفض إطلاقا الحديث عن العطلة وعن الوجهة وزمن الإقامة، مادام تفكيرها منصبا على نتيجة البكالوريا فقط، وفي اليوم الموالي أي يوم الإثنين الماضي عرفت مختلف وكالات السياحة في الجزائر انتعاشا كبيرا، بل إن البعض قام بالحجوزات ما بين تونس وشرم الشيخ وتركيا، وسافروا فعلا بعد أن صرفوا المنحة المحترمة المقدمة لكل مسافر جزائري إلى خارج الوطن.

السيد يوسف مدير وكالة للسفر، تضمن حجوزات على خط قسنطينة ـ شرم الشيخ المصرية، لاحظ تأجيل بعض المسافرين لرحلاتهم المقررة في الفاتح من أوت، إلى ما بعده من أيام من أجل التمكن من صرف منحة 750 أورو، وأشار إلى أن بعض المنتجعات السياحية في الحمامات وسوسة وطبرقة في تونس، قد أغلقت حجوزاتها بسبب الإقبال الكبير للجزائريين منذ يوم الإثنين الأخير، مع التركيز على الحجز لمدة ست ليال يضاف إليها يوما السفر ذهابا وإيابا. عائلات أخرى ارتأت استئجار شقق في مدينتي الحمامات وسوسة لمدة أسبوع تكون كافية للاستجمام وأيضا للاستفادة من منحة السفر.

ويقول السيد يوسف إن استحالة عمل الوكالات السياحية مع بلدان فضاء “شنغن” بما في ذلك اليونان ومالطا وقبرص، وكانت وجهات رخيصة في تكلفتها ومحبذة لدى الجزائريين، جعلها تبحث عن بلاد سياحية جديدة في مختلف القارات، حيث أصبحت تنزانيا وكينيا ضمن الخيارات، إضافة إلى البلاد الآسيوية التي لا يشكل السفر إليها أي تعقيدات إدارية، مثل جزيرة بالي في أندونيسيا وأذربيجان وكازاخستان وطبعا مختلف مدن تركيا بعد فتح خطوط نحو أنطاليا من مختلف المطارات الجزائرية.

أما عن المراكز الحدودية الشرقية المؤدية إلى تونس، فقد عرفت منذ الجمعة وخاصة فجر السبت، إقبالا كبيرا من السياح الجزائريين، بعد ركود ميز بداية شهر جويلية الحالي، وأشارت مصادر من مراكز تبسة الأربعة ومركزي الطارف، عن حركة كثيفة للعائلات التي كانت في الغالب تحمل معها القيمة الجديدة لمنحة السفر، وجميعها تقريبا ستقضي أسبوعا على الأقل في تونس، كما عرف سوق العملة التونسية في بلدية أم الطبول ركودا، مادامت جيوب المسافرين إلى تونس مليئة بالأورو.