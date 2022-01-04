-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
الجناة فرّوا على متن سيارة الضحية

منحرفون يقتلون شيخا سبعينيا داخل محلّه بغليزان

ناصر بلقاسم
  • 440
  • 0
منحرفون يقتلون شيخا سبعينيا داخل محلّه بغليزان
أرشيف

اهتزت، مساء الإثنين، مدينة وادي الجمعة، الواقعة على بعد 10 كلم شمال شرق عاصمة الولاية غليزان، على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها صاحب مكتبة يدعى “عروسي بن علي”، الذي يبلغ من العمر 70 سنة، بعد تعرضه إلى طعنات آلة حادة داخل مكتبته الواقعة أمام مسجد سيدي عدة بالمدينة المذكورة.

وبحسب ما ما علمته “الشروق” من مصادر متطابقة، فإن جريمة القتل، اقترفتها مجموعة تتكون من أربعة شبان، مسبوقين قضائيا ومعروفين لدى سكان وادي الجمعة، توجهوا مساء الأحد بعد صلاة العشاء إلى مكتبة الضحية متظاهرين بأنهم يريدون شراء السجائر، ليباغته أحدهم بطعنات قاتلة بواسطة آلة حادة وأصابه في الرأس والقفص الصدري، ثم قاموا بسرقة ما بداخل صندوق المكتبة من مال، وامتطوا سيارة القتيل ولاذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة، وبعد إبلاغ قوات الدرك الوطني، قامت هذه الأخيرة بفتح تحقيق فوري في الحادثة حيث ألقي القبض على أربعة من الجناة المفترضين، وذلك بأحد الحقول الواقعة بدوار أولاد سويد.

كما تمكنت فرقة الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية من توقيف شخص خامس اتهم بأنه الرأس المدبر للجريمة ويدعى، ويبلغ من العمر حوالي 27 سنة، وهذا في عملية مشتركة بين فرقة مصالح الدرك الوطني وفرقة البحث والتحري للأمن الوطني، وقد اقتيد إلى مقر الدرك من أجل استكمال التحقيقات قبل إحالة ملف القضية على العدالة.

وقالت ذات المصادر إن هذه المجموعة الإجرامية كانت قد خططت للجريمة مساء الأحد، أين شوهد عناصرها من قبل بعض المواطنين يحومون حول المكان، ما أثار الشكوك حول وقوفهم وراء الجريمة، التي راح ضحيتها رجل يعرف عنه أنه من أهل الخير، ولم يتوان يوما عن تقديم مختلف المساعدات إلى جمعية خيرية نشطة بالمدينة.

مقالات ذات صلة
السفارة الأمريكية لدى الجزائر تقدم عرضا خاصا لتلميذات الثانويات

السفارة الأمريكية لدى الجزائر تقدم عرضا خاصا لتلميذات الثانويات

لقاح كورونا: مدير باستور يكشف عن عدد الجرعات التي انتهت صلاحياتها

لقاح كورونا: مدير باستور يكشف عن عدد الجرعات التي انتهت صلاحياتها

العالم!

العالم!

العدالة تبرئ الوالي السابق بشير فريك

العدالة تبرئ الوالي السابق بشير فريك

60 مليون دولار لصيانة محركات “الجوية الجزائرية”

60 مليون دولار لصيانة محركات “الجوية الجزائرية”

كتّاب الضبط يقاطعون الجلسات القضائية

كتّاب الضبط يقاطعون الجلسات القضائية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد