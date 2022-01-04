منحرفون يقتلون شيخا سبعينيا داخل محلّه بغليزان

الجناة فرّوا على متن سيارة الضحية

اهتزت، مساء الإثنين، مدينة وادي الجمعة، الواقعة على بعد 10 كلم شمال شرق عاصمة الولاية غليزان، على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها صاحب مكتبة يدعى “عروسي بن علي”، الذي يبلغ من العمر 70 سنة، بعد تعرضه إلى طعنات آلة حادة داخل مكتبته الواقعة أمام مسجد سيدي عدة بالمدينة المذكورة.

وبحسب ما ما علمته “الشروق” من مصادر متطابقة، فإن جريمة القتل، اقترفتها مجموعة تتكون من أربعة شبان، مسبوقين قضائيا ومعروفين لدى سكان وادي الجمعة، توجهوا مساء الأحد بعد صلاة العشاء إلى مكتبة الضحية متظاهرين بأنهم يريدون شراء السجائر، ليباغته أحدهم بطعنات قاتلة بواسطة آلة حادة وأصابه في الرأس والقفص الصدري، ثم قاموا بسرقة ما بداخل صندوق المكتبة من مال، وامتطوا سيارة القتيل ولاذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة، وبعد إبلاغ قوات الدرك الوطني، قامت هذه الأخيرة بفتح تحقيق فوري في الحادثة حيث ألقي القبض على أربعة من الجناة المفترضين، وذلك بأحد الحقول الواقعة بدوار أولاد سويد.

كما تمكنت فرقة الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية من توقيف شخص خامس اتهم بأنه الرأس المدبر للجريمة ويدعى، ويبلغ من العمر حوالي 27 سنة، وهذا في عملية مشتركة بين فرقة مصالح الدرك الوطني وفرقة البحث والتحري للأمن الوطني، وقد اقتيد إلى مقر الدرك من أجل استكمال التحقيقات قبل إحالة ملف القضية على العدالة.

وقالت ذات المصادر إن هذه المجموعة الإجرامية كانت قد خططت للجريمة مساء الأحد، أين شوهد عناصرها من قبل بعض المواطنين يحومون حول المكان، ما أثار الشكوك حول وقوفهم وراء الجريمة، التي راح ضحيتها رجل يعرف عنه أنه من أهل الخير، ولم يتوان يوما عن تقديم مختلف المساعدات إلى جمعية خيرية نشطة بالمدينة.