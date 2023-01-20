منحرف يقتل شرطيا ويصيب آخر بتيزي وزو

تدخلا لنجدة عائلة من بطشه

اهتزت مدينة فريحة ليلة الخميس، على وقع حادثة مريعة راح ضحيتها شرطي أثناء تأدية مهامه، على يد منحرف أرداه قتيلا بسلاح ابيض وأصاب زميله بجروح خطيرة، أثناء تنقلهما إلى منزل المعتدي، استجابة لنداء النجدة الذي قدمته العائلة، طلبا للحماية من بطش ابنها الذي كان في حالة هيجان.

الحادثة الأليمة وقعت ليلة الأربعاء إلى الخميس حسب ما ورد في البيان الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك حين تنقلت دورية لمصالح الأمن الحضري لمدينة فريحة إلى منزل إحدى العائلات والواقع بوسط المدينة، اثر تلقيها اتصالا من طرف الأخيرة تطالبهم فيها بالتدخل الفوري، بعد إقدام احدهم على الاعتداء على أفراد عائلته لإصابته بحالة هيجان.

ولدى وصولهم لعين المكان حاول الضحية رفقة زميله، التدخل وتهدئة المعتدي، إلا أن الأخير باغتهما بضربات سلاح ابيض، إحداها كانت كفيلة بإنهاء حياة مفتش الشرطة “شالة سمير” 46 سنة، أب لطفلتين، منحدر من قرية اخربان في فريحة، في حين أصيب زميله بجروح خطيرة نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. كما تم توقيف الجاني البالغ من العمر 35 سنة وتحويله على التحقيق.