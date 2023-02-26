منح أولوية التوظيف المؤقت للأساتذة المتعاقدين القدامى

زيارات توجيهية للمربين المدمجين تحسبا للترسيم

رخصت وزارة التربية الوطنية لمديري التربية للولايات بالتوظيف المؤقت للأساتذة المتعاقدين القدامى، الذين اشتغلوا على مناصب شاغرة خلال الموسم الدراسي المنصرم 2021/2022، من خلال منحهم الأولوية في التعيين بمجرد شغور أي منصب مالي. بالمقابل سيشرع المفتشون في برمجة زيارات “توجيهية” مكثفة لفائدة الأساتذة الجدد المدمجين بأمرية رئاسية، تحسبا لترسيمهم في المنصب.

أفادت مصادر “الشروق”، بأنه تطبيقا لتعليمات وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، فإنّ مديريات التربية للولايات، من خلال مصالح الموظفين، مطالبة بمنح الأولوية في “التوظيف المؤقت” للأساتذة القدامى الذين اشتغلوا على مناصب شاغرة وبصفة متعاقدين خلال الموسم الدراسي الفارط، وذلك إلى غاية الـ 31جويلية 2022، تاريخ اختتام السنة الدراسية، وفقدوا مناصبهم خلال السنة الدراسية الجارية 2022/2023، لعدة أسباب، أبرزها الحركة التنقلية أو تعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة أو التكفل بالأساتذة في إطار الدخول إلى الولاية.

وأكدت مصادرنا على أن مديري التربية للولايات ملزمون بالشروع في تغطية الشغور البيداغوجي، من خلال البدء بتعيين هؤلاء الأساتذة، إما كأساتذة متعاقدين أو مستخلفين على عطل مرضية أو أمومة، أو عطلة خاصة لأداء مناسك الحج، أو عطلة تلقائية للموظفين المترشحين للانتخابات وكذا في حالة التوقيف التحفظي، وذلك بمجرد تسجيل شغور في المنصب المالي، لمدة تساوي مدة شغور المنصب حسب كل حالة، على أن ينتهي سريان “قرار التعيين” في المنصب المؤقت في كل الأحوال بانتهاء السنة الدراسية.

وستكون المديريات ملزمة بتمكينهم من الحصول على كافة حقوقهم كاملة غير منقوصة في الآجال القانونية المحددة سلفا، من خلال التكفل بهم من الناحية الإدارية، بإنجاز مقررات التوظيف المؤقت كأساتذة متعاقدين، وكذا التكفل بهم ماليا من خلال تسديد رواتبهم بصفة شهرية، مع دفع باقي المنح والتعويضات.

وكشفت ذات المصادر بأن مديريات التربية للولايات ستشرع في تكليف مفتشي التربية الوطنية ومفتشي التعليم المتوسط والابتدائي، للنزول إلى الميدان، وبرمجة زيارات توجيهية مكثفة لفائدة الأساتذة الجدد المدمجين مؤخرا بأمرية رئاسية، وذلك خلال شهريي مارس وأفريل المقبلين، تحسبا للانطلاق في تجسيد إجراءات الترسيم والثبيت في المنصب المالي من قبل المفتشين.

وسيتم الثلاثاء المقبل إسدال الستار على عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين، التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بأمرية، إذ تمكنت جل مديريات التربية للولايات، من إنهاء كل الأعمال المتعلقة بتثبيت الأساتذة والبالغ عددهم 62 ألف أستاذ موزع وطنيا، في الآجال التي حددها وزير التربية الوطنية وهي الـ31 ديسمبر 2022، خاصة بعدما تمت المصادقة على ملفات المعنيين، عقب الانتهاء من غربلة قوائمهم من قبل مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية المختصة، و التي أنجزت مهام الرقابة البعدية على عمليات الترسيم في آجال 10 أيام، تطبيقا لقوانين الجمهورية سارية المفعول.