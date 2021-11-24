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الجزائر

منح أول شهادة اعتماد لتحاليل المناجم نهاية الشهر الجاري

الشروق أونلاين
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منح أول شهادة اعتماد لتحاليل المناجم نهاية الشهر الجاري

كشف المدير العام للهيئة الجزائرية للإعتماد نور الدين بوديسة، عن تسليم نهاية الشهر الجاري أول شهادة اعتماد لمخبر وطني لتحاليل المناجم.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أكد بوديسة أنه سيتم تسليم نهاية الشهر الجاري أول شهادة اعتماد لمخبر وطني لتحاليل المناجم معتمد من طرف الجيراك، على أن تشمل العملية مستقبلا مخابر تحليل الذهب.

وأكد في سياق متصل، تحقيق الجزائر قفزة نوعية من حيث الإعتماد بالمقارنة مع السنوات، مشيرا إلى إحصاء أكثر من 150 هيئة معتمدة، و هو ما يعكس الأهمية التي نوليها للإعتماد كآلية من الآليات الفاعلة لمرافقة السياسة التنموية التي باشرتها السلطات العليا للبلاد.

و في رده عن سؤال حول استراتيجية الهيئة لتوسيع شبكة مخابرها، شدد ضيف الصباح، على أهمية تفعيل دور المخابر متعددة التخصصات وكذا هيئات التفتيش والمراقبة، منوها بالمرسوم التنفيذي الذي أصدرته وزارة التجارة والذي يشجع- حسبه- سياسة الجيراك في خلق وتوسيع شبكة المخابر المعتمدة.

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