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اقتصاد

منح استيراد البقوليات لديوان الحبوب.. مسؤول بوزير الفلاحة يكشف الأسباب

الشروق أونلاين
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منح استيراد البقوليات لديوان الحبوب.. مسؤول بوزير الفلاحة يكشف الأسباب
ح.م

أرجع مسؤول بوزارة الفلاحة قرار منح حصرية استيراد البقول الجافة من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب إلى سببين رئيسين.

ولدى نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ”، الأربعاء، أوضح مستشار وزير الفلاحة ميلود تريعة أن السبب الأول للقرار هو حماية المنتوج الوطني.

وفي هذا الصدد، أكد تريعة وجود مخطط للنهوض بشعبة الحبوب الجافة وهو ما سيسمح بحماية المنتوج الوطني.

كما أشار المتحدث ذاته إلى الإحراءات المتخذة من قبل وزارة الفلاحة والقاضية برفع منحة شراء المنتوج الوطني من قبل الفلاحين وهو ما يحفز حسبه هذه الفئة على زيادة المساحات والإنتاج.

أما السبب الثاني للقرار حسب ضيف المورنيغ فهو الحفاظ على العملة الصعبة، حيث سيقوم الديوان باستيراد ما يحتاجه السوق فقط وليس الإستيراد العشوائي الذي يكسر المنتوج الوطني، يقول مستشار الوزير.

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