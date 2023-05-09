منح اعتمادات جديدة لوكلاء السيارات.. الوزارة تخرج عن صمتها

أكدت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أن أي أخبار متداولة حول منح اعتمادات جديدة لوكلاء السيارات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.

وعبر صفحتها الرسمية، نشرت الوزارة توضيحا بشأن الأخبار المتداولة بخصوص منح اعتماد وكلاء المركبات الجديدة.

وأفاد البيان بأن اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنصبة لدى مصالح الوزارة والمكلفة بدراسة ومتابعة ملفات اعتماد وكلاء المركبات الجديدة، تواصل عملها وفقا للأحكام التنظيمية المنصوص عليها، تجتمع وتعالج بانتظام جميع طلبات الاعتماد المودعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها الوحيدة والمخول لها بالإعلام والإبلاغ عن أي تطور حاصل فيما يتعلق بملف منح اعتمادات وكلاء المركبات الجديدة، والتي مُنح فيها لغاية اليوم ثلاثة اعتمادات، لكل من: علامة “فيات”، “جاك”، “أوبل”.

وبالتالي، أي معلومات أخرى يتم تداولها عبر الصحف الوطنية أو مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر مغلوطة ولا أساس لها من الصحة. تضيف الوزارة.