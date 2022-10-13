منح الجنسية الجزائرية لـ 17 شخصا أجنبيا من بينهم مغربية

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا يقضي بمنح الجنسية الجزائرية لـ17 شخصا أجنبيا من بينهم مغربية.

وجاء في العدد 65 من الجريدة الرسمية، أن هذا الأمر تم بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 سبتمبر 2022، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادتين 9 مكرر و10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم، الأشخاص الآتية أسماؤهم:

1- دوروسون جان ميشال جاك، المولود في 8 مارس سنة 1952 بلافال (فرنسا)، ويدعى من الآن فصاعدا دوروسون حسن.

2- الغماري وجدان، المولودة في 12 أبريل سنة 1953 بالجيزة، الدقي (مصر)

3- مكاي كارولين إيليزابيت تريستيس، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1955 بشارع كريغنيل غلاسكو (بريطانيا)

4- توماشيفيتش فيرا، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1956 بتاغانروغ (روسيا)

5- باريش زوي باتيرسيا، المولودة في 29 أبريل سنة 1957 بوورفديل (بريطانيا)

6- منوكيان روزانة، المولودة في 10 يونيو سنة 1961 بروسيا

7- فقاس ميادة، المولودة في 10 مارس سنة 1964 بحلب (سوريا)

8- دوديك يولانتا ماريا، المولودة في 10 غشت سنة 1969 برادزيهو في (بولندا)

9- نابياف نابي مايس اوغلو، المولود في 15 يونيو سنة 1971 بباكو (اذربيجان)

10- لافو أوليفي جون، المولود في 11 أكتوبر سنة 1972 بكان سور مير (فرنسا)

11- الخطيب لبنى، المولودة في 18 مايو سنة 1973 بتمنين التحتا (لبنان)

12- خدام فدوى، المولودة في 13 مارس سنة 1974 بالرباط (المغرب)

13- بيدس هيفاء، المولودة في يونيو سنة 1974 بسيق (ولاية معسكر)

14- علي حسون شيماء، المولودة في أول أبريل سنة 1977 بالبصرة (العراق)

15- الشعار نادين، المولودة في أول جانفي سنة 1980 ببيروت (لبنان)

16- جلال علي هزاع مقبل، المولود في أول فبراير سنة 1985 بعمران (اليمن)

17- القرامي هناء، المولودة في 28 مايو سنة 1987 بتونس (تونس)