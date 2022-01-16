-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز يؤكد:

منح الفرصة للشباب والكفاءات منهجيتنا في العمل

الشروق أونلاين
  • 56
  • 0
منح الفرصة للشباب والكفاءات منهجيتنا في العمل
أرشيف
الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، مراد عجال

أكد الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، مراد عجال، أن خارطة طريق المجمّع ومنهجية عمله ترتكزان أساسا على فسح المجال للشباب، ومنح الفرصة للمهارات والكفاءات.

في كلمة للرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك، قال خلال اجتماعه، الأحد، مع الأمينة العامة للفرع النقابي لسونلغاز لميس بدر الدين، بمقر المديرية العامة، على العمل رفقة الشريك الاجتماعي خدمة للمصلحة العامة للعمّال بالدّرجة الأولى، وعدم ادّخار أي جهد لتهيئة ظروف ملائمة ومريحة في العمل لضمان نجاح مسعى الارتقاء بالرأسمال البشري للشركة.

كما شدد عجال على أن العمل لن يكون بطريقة أحادية بل بالتّعاون والتشاور مع الشريك الاجتماعي. ويأتي ذلك لتحقيق مكاسب أكبر لعاملات وعمّال سونلغاز الرّائدة.

كما شرح المسؤول الأول عن سونلغاز، خارطة طريق المجمّع ومنهجية العمل، وكذا الأوليات التي يتعيّن الشروع فيها بالتشاور مع كلّ الفاعلين والشّركاء، والتي ترتكز أساسا على فسح المجال للشباب، ومنح الفرصة للمهارات والكفاءات من جهة، وضمان الشفافية التّامة من جهة أخرى.

ومن جهتها، عبّرت الأمينة العامة للفرع النقابي لسونلغاز لميس بدر الدين، عن استعدادها الكامل للعمل على الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للعاملات والعمّال. مؤكدة أن هذا يتأتى بالتعاون مع الرئيس المدير العام للمجمّع، وحضر اللقاء، الأمين العام للمجمّع والمدير التنفيذي للرأس المال البشري بالنيابة الدكتور محمد شرتوح.

س. ع

مقالات ذات صلة
الأساتذة المتعاقدون في إضراب وطني هذا الأحد

الأساتذة المتعاقدون في إضراب وطني هذا الأحد

شاب جزائري ضحية جريمة قتل بكندا

شاب جزائري ضحية جريمة قتل بكندا

الإشاعات تغذّي الندرة في الأسواق

الإشاعات تغذّي الندرة في الأسواق

الاحتكار والمضاربة يهدّدان القدرة الشرائية للجزائريين

الاحتكار والمضاربة يهدّدان القدرة الشرائية للجزائريين

اطلاق مسابقة وطنية لأحسن إقامة جامعية

اطلاق مسابقة وطنية لأحسن إقامة جامعية

لعمامرة يتلقي الأمين العام لجامعة الدول العربية وهذا ما دار بينهما

لعمامرة يتلقي الأمين العام لجامعة الدول العربية وهذا ما دار بينهما

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد