منح الفرصة للشباب والكفاءات منهجيتنا في العمل

الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز يؤكد:

أكد الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، مراد عجال، أن خارطة طريق المجمّع ومنهجية عمله ترتكزان أساسا على فسح المجال للشباب، ومنح الفرصة للمهارات والكفاءات.

في كلمة للرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك، قال خلال اجتماعه، الأحد، مع الأمينة العامة للفرع النقابي لسونلغاز لميس بدر الدين، بمقر المديرية العامة، على العمل رفقة الشريك الاجتماعي خدمة للمصلحة العامة للعمّال بالدّرجة الأولى، وعدم ادّخار أي جهد لتهيئة ظروف ملائمة ومريحة في العمل لضمان نجاح مسعى الارتقاء بالرأسمال البشري للشركة.

كما شدد عجال على أن العمل لن يكون بطريقة أحادية بل بالتّعاون والتشاور مع الشريك الاجتماعي. ويأتي ذلك لتحقيق مكاسب أكبر لعاملات وعمّال سونلغاز الرّائدة.

كما شرح المسؤول الأول عن سونلغاز، خارطة طريق المجمّع ومنهجية العمل، وكذا الأوليات التي يتعيّن الشروع فيها بالتشاور مع كلّ الفاعلين والشّركاء، والتي ترتكز أساسا على فسح المجال للشباب، ومنح الفرصة للمهارات والكفاءات من جهة، وضمان الشفافية التّامة من جهة أخرى.

ومن جهتها، عبّرت الأمينة العامة للفرع النقابي لسونلغاز لميس بدر الدين، عن استعدادها الكامل للعمل على الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للعاملات والعمّال. مؤكدة أن هذا يتأتى بالتعاون مع الرئيس المدير العام للمجمّع، وحضر اللقاء، الأمين العام للمجمّع والمدير التنفيذي للرأس المال البشري بالنيابة الدكتور محمد شرتوح.

س. ع