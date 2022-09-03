منح بـ”الدوفيز” لطيّاري ومضيفي الجوية الجزائرية

العودة تدريجيّا الى المكاسب باستئناف الرحلات الدولية

قررت المديرية العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، العودة تدريجيا إلى تطبيق نظام المنح والمكاسب الاجتماعية لعمال وموظفي الشركة، تزامنا واستئناف الرحلات الدولية على نطاق واسع، بعد تعليقها قبل عامين جراء انتشار جائحة كورونا وتقلص نشاط الرحلات الدولية.

في هذا السياق، تكشف وثيقة رسمية لمديرية الموارد البشرية للجوية الجزائرية، أنه تقرر اعتبارا من أوت 2022، إعادة توزيع منح العملة الصعبة (الدوفيز) لأطقم الملاحة، التي تعد من الحقوق المعتمدة، علما أن أطقم الملاحة مشكلة من الطيارين والمضيفين.

وأوضحت المراسلة المؤرخة في 29 أوت 2022، برقم 2137، تحوز “الشروق” نسخة منها، أن المديرية العامة وحرصا منها على خلق جو من الثقة اللازم لتجنيد كافة الطاقات حول أهدافها المعلنة، فإنها عازمة على إعادة المزايا الاجتماعية لموظفي الشركة بشكل تدريجي، بفضل الاستئناف التدريجي لنشاط الشركة، مضيفة انه من اجل ذلك سيتم إعادة منح الدوفيز لصالح أطقم الملاحة.

وختمت الوثيقة بالإشارة إلى أن هذا الإجراء صار ممكنا بفضل تجند الجميع، ويجب أن يكون مصدر إلهام للجميع من اجل إنجاح التحديات التي تواجه الشركة.

وكانت إدارة الجوية الجزائرية قد علقت الاستفادة من منح الجو للطيارين والمضيفين عقب انتشار جائحة كورونا وتعليق شبه كلي لنشاط الشركة وخصوصا الرحلات الدولية.

ومعلوم أن هذه المنح توزع للطيارين والمضيفين شهريا وفق سلم تقييم خاص، نظير الرحلات الدولية التي يقومون بها كل شهر، والتي صار عددها يفوق 40 وجهة، خصوصا بعد برنامج الرحلات الإضافية للشركة، بينما تشير أرقام رسمية للشركة أن خسائرها جراء أزمة كوفيد-19 فاقت 300 مليون دولار.