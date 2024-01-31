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الجزائر

منح تأشيرة الجزائر “الصعبة” لمغامر بريطاني شهير يثير الجدل وإيلون ماسك يعلق!

الشروق أونلاين
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منح تأشيرة الجزائر “الصعبة” لمغامر بريطاني شهير يثير الجدل وإيلون ماسك يعلق!

أثار خبر موافقة الجزائر على منح تأشيرة الدخول إلى أراضيها لمغامر بريطاني شهير جدلا واسعا عبر منصة إكس، من منطلق أنها من بين أصعب التأشيرات في العالم، ما دفع بالملياردير الأمريكي إيلون ماسك للتعليق.

وأوضحت سفارة الجزائر بالمملكة المتحدة أنها لا تعترض على منح المغامر روسل كوك، تأشيرة دخول الجزائر لاستكمال رحلته التي بدأها من أدغال إفريقيا، سعيا منه  لجمع مبالغ مالية لنشاطات خيرية، بعدما نشر تسجيلا قال فيه إنه يواجه صعوبة في الحصول عليها.

وعلقت على منشور كوك، الذي حقق مشاهدات مليونية عبر منصة إكس، إن عليه تقديم طلب التأشيرة الخاص به من مكان تواجده، على أن تمنحه البعثة الجزائرية تأشيرة مجاملة فورية، مؤكدة أنه سيحصل على تأشيرة دخول متعددة تسمح له بعبور الجزائر عبر ولاية تندوف لمواصلة مهمته الخيرية.

وأردفت مخاطبة المغامر الشهير المتواجد حاليا في موريتانيا: “مرحباً بكم في الجزائر، ونتمنى لك حظاً سعيداً”.

وعلق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة إكس التي شهدت الضجة بشأن التأشيرة “الصعبة” قائلا: “ودخل إيلون ماسك.. هذا النوع من التفاعل هو ما يجعل منصة إكس مميزة”.

يذكر أن قصة روسل كوك، البالغ من العمر 26 عاما والملقب بـ “بأصعب رجل غريب” استحوذت على اهتمام الإعلام البريطاني، خاصة وأنه يقوم بجمع مبالغ مالية لصالح مؤسسة The Running Charity. وقد جمع حتى الآن 144.492 جنيهًا إسترلينيًا.

باشر المغامر الشهير تحديه من أقصى نقطة في جنوب إفريقيا، في 22 أفريل الماضي، آملا أن ينهيها عند أقصى نقطة في شمال تونس، حيث حظي بدعم كبير من قبل عديد المشاهير، وقطع حوالي 10 آلاف كيلومتر، وعبر حدود نحو 20 دولة منذ شرع في رحلته.

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