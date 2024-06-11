-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يؤكد:

منح جوائز للفائزين 2.4 مليون دولار في أولمبياد باريس

ع.ع
  • 63
  • 0
منح جوائز للفائزين 2.4 مليون دولار في أولمبياد باريس

سيصبح الاتحاد الدولي لألعاب القوى أول اتحاد رياضي دولي يمنح جوائز مالية للفائزين بميدالية ذهبية في أُم الألعاب خلال دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس من 26 جويلية إلى الحادي العشر من أوت المقبلين.

سيحصل الفائزون بالميدالية الذهبية في كل من المنافسات الـ48 في ألعاب القوى في باريس على 50 ألف دولار، على أن يبلغ مجموع الجوائز 2.4 مليون دولار من حصة إيرادات اللجنة الأولمبية الدولية التي يتلقاها الاتحاد الدولي كل 4 سنوات.

سيحصل كل بطل أولمبي فردي على 50 ألف دولار، على أن تحصل فرق التتابع على المبلغ ذاته ليجري تقاسمها بين أعضاء الفريق. وأضاف الاتحاد الدولي أن الجوائز المالية ستشمل الفائزين بالميداليات الفضية والبرونزية أيضاً اعتباراً من أولمبياد 2028 في لوس أنجليس. وقال رئيس الاتحاد الدولي البريطاني سيباستيان كو، في بيان: «إن تقديم الجوائز المالية للفائزين بالميداليات الذهبية الأولمبية يُعدّ لحظة محورية لألعاب القوى العالمية ورياضة أُم الألعاب ككل، وهو ما يؤكد التزامنا بتمكين الرياضيين والاعتراف بالدور الحاسم الذي يلعبونه في نجاح أي دورة أولمبية».

وأضاف: «نحن الآن في وضع يسمح لنا أيضاً بتكريم الفائزين بالميداليات الذهبية في باريس، مع الالتزام بمكافأة جميع الفائزين بالميداليات الثلاث في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس عام 2028». وختم: «هذا استمرار لرحلة بدأناها عام 2015، تجعل كل الأموال التي يتلقاها الاتحاد الدولي لألعاب القوى من اللجنة الأولمبية الدولية للألعاب الأولمبية تعود مباشرةً إلى رياضتنا».

مقالات ذات صلة
“الخضر” مطالبون بالفوز بجميع لقاءاتهم لتفادي الحسابات والتأهل إلى المونديال

“الخضر” مطالبون بالفوز بجميع لقاءاتهم لتفادي الحسابات والتأهل إلى المونديال

“مُحاربو الصّحراء” ينتفضون في كامبالا

“مُحاربو الصّحراء” ينتفضون في كامبالا

“الخضر” أمام حتمية الفوز للبقاء في الصدارة

“الخضر” أمام حتمية الفوز للبقاء في الصدارة

كأس العالم 2026 ستكون أعظم بطولة في التاريخ

كأس العالم 2026 ستكون أعظم بطولة في التاريخ

هذا ما قاله مدرب منتخب أوغندا عن “الخضر”

هذا ما قاله مدرب منتخب أوغندا عن “الخضر”

اللاعب بلعيد مطالب بدفع الشرط الجزائي للعب في الأهلي المصري

اللاعب بلعيد مطالب بدفع الشرط الجزائي للعب في الأهلي المصري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد