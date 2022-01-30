منح دراسية بالجامعات التركية لفائدة الطلبة الجزائريين

20 فيفري آخر أجل للتسجيل

كشف منشور صادر عن مديرية التعاون والتبادل الجامعي لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موجه إلى رؤساء الندوات الجامعية، شرق، وسط وغرب، ومن خلالهم إلى كامل المؤسسات الجامعية، عن تخصيص منح دراسية لفائدة الطلبة والباحثين الجزائريين الراغبين في مزاولة دراستهم بالجامعات التركية في مختلف مراحل التعليم من ليسانس وماجستير ودكتوراه إلى جانب برامج البحث العلمي فيما حدد تاريخ 20 فيفري كآخر أجل للتسجيل.

وأشار المنشور، الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، إلى إعلان الجانب التركي عن إطلاقه لبرنامج منح الحكومة التركية لعام 2022، وهو برنامج تعليم عال عمومي تموله الحكومة التركية، موجه للطلبة الدوليين والباحثين من جميع دول العالم، وفي مختلف مراحل التعليم العالي.

ويتم التسجيل وإيداع الترشيحات لبرنامج المنح التركية خلال الفترة الممتدة بين 10 جانفي و20 فيفري 2022 من خلال الولوج عبر الرابطwww.tbbs.turkiyeburslari.gov.tr كما يمكن الاطلاع على تفاصيل أوفر من خلال الموقع الالكتروني المخصص لهذا الغرض: www.turkiyeburslari.gov.tr