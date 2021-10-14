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الجزائر

منح دراسية للدراسة في إحدى الجامعات الأمريكية وهذا آخر أجل للتسجيل   

الشروق أونلاين
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منح دراسية للدراسة في إحدى الجامعات الأمريكية وهذا آخر أجل للتسجيل   

قررت السفارة الأمريكية بالجزائر، تقديم منح دراسية للراغبين في إكمال دراستهم الجامعية في إحدى الجامعات الأمريكية بكل من مصر ولبنان، على أن يكون آخر أجل للتسجيل هو 6 ديسمبر 2021.  

وأفاد منشور للسفارة عبر صفحتها على فايسبوك “هل تريد أن تكمل دراستك الجامعية في الخارج لكنك لا تستطيع تحمل التكاليف؟ تمنح مبادرة الشرق الأوسط لقادة المستقبل منحة دراسية ممولة بالكامل إلى الجامعة الأمريكية في مصر أو لبنان.”

وتابع بيان السفارة “على المتقدمين للمنحة أن يكونوا في السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية أو متخرجين جديدين ذوي مهارات جيدة في اللغة الانجليزية القدرة على أن يصبحوا قادة في مجتمعاتهم و غير قادرين على تحمل تكاليف أربع سنوات من الدراسة في الخارج، آخر أجل للتسجيل هو 6 ديسمبر 2021.”

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