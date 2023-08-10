منح دراسية للطلبة الجزائريين في ألمانيا

أعلنت السفارة الألمانية لدى الجزائر، الخميس، عن تقديم عروض لمنح دراسية للطلبة الجزائريين الراغبين في الدراسة بألمانيا.

وكشفت السفارة الألمانية بالجزائر عبر موقعها الرسمي عن هذه العروض للطلبة الجزائريين، التي توفرها الهيئة الألمانية للتبادل العلمي.

ومن بين هذه العروض، قدمت منحة DAAD لطلاب الدكتوراه والباحثين الشباب الفرصة لإجراء البحوث ومواصلة تعليمهم في ألمانيا. وحدد آخر أجل للتسجيل يوم 31 أوت الجاري.

كما عرضت أيضا منحة للحصول على ماستر في مجال الموسيقى، مجالات الفنون والتصميم والاتصالات والسينما والمسرح، حسب المصدر ذاته.

وقدمت عرض لمنح ماستر للخريجين في مجال الهندسة المعمارية، حيث كشفت عن أنها “تختلف المواعيد لتقديم الطلبات حسب البرنامج، وغالبا ما تكون في نهاية أوت أو نوفمبر”.