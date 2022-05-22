منح لجميع الطلبة الأجانب في جامعات كيبك الكندية

ستكون تكاليف دراسة الطلبة الأجانب في جامعات منطقة كيبك الكندية، مطابقة للتكاليف المخفّضة التي يدفعها الطلبة الكنديون، بداية من الدخول الجامعي المقبل.

وحسب ما أكدته وسائل إعلام محلية، سيتمّ تعميم نظام المنح الجامعية لجميع الطلبة الأجانب في جامعات كيبك، بداية من سبتمبر 2022.

ويخصّ هذا الإجراء جميع جامعات كيبك الناطقة بالفرنسية، باستثناء جامعات العاصمة مونتريال. حيث ينتظر أن تتراجع تكاليف السنة الدراسية من 24.000 إلى 3.000 دولار كندي.

وتستهدف السلطات الكندية استقطاب نحو 1.200 طالبا أجنبيا إلى جامعات كيبك خارج مونتريال. في عضون السنوات الـ4 المقبلة.