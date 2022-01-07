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رياضة

منح مالية تفوق المليار يستفيد منها منافس الجزائر

علي بهلولي
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منح مالية تفوق المليار يستفيد منها منافس الجزائر
لاعبو منتخب سيراليون بعد وصولهم إلى الكاميرون (صورة اتحاد الكرة السيراليوني)

تلقّى لاعبو منتخب سيراليون لكرة القدم دعما معنويا قويا، عشية خوضهم نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

وتتبارى سيراليون مع المنتخب الوطني الجزائري بعد ظهر الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لـ “كان” 2022. ضمن فوج يضمّ أيضا كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

ومنح رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو غلافا ماليا قيمته 120 ألف دولار (نحو 1.6 مليار سنتيم)، للاعبي منتخب بلاده. تحفيزا لهم في مشوارهم الخاص بـ “كان” الكاميرون 2022.

فضلا عن ذلك، استلم لاعبو منتخب سيراليون منحة أخرى من رئيس البلاد، متعلّقة بِفوزهم في مباراة ودّية على نظرائهم من غامبيا في شهر أكتوبر الماضي. لكن اتحاد الكرة المحلّي لم يكشف هذه المرّة عن رقم المبلغ.

وكان الرئيس جوليوس مادا بيو قد طالب لاعبي منتخب بلاده قبيل سفرية الكاميرون، بِالعودة إلى أرض الوطن في فيفري المقبل، وهم يحملون معهم الكأس الإفريقية.

هذا وكان وفد منتخب سيراليون قد حلّ بِمدينة دوالا الكاميرونية، مساء الخميس.

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