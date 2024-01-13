منح ما يقارب 100 اعتماد لوسائل الإعلام الجزائرية

الصحافة الجزائرية بقوة في كوت ديفوار

ستسجل الصحافة الرياضية الجزائرية حضورها القوي بكوت ديفوار، من أجل تغطية فعاليات الطبعة الـ34 من كأس الأمم الإفريقية، فمن أصل 311 طلب اعتماد، تم رفع هذا العدد إلى 80 اعتمادا في المرة الأولى ثم إلى ما يقارب 100 اعتماد موزعة على الصحفيين والمصورين، بحسب ما صرح به لواج، عادل حاجي، عضو خلية الاتصال على مستوى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وأوضح ذات المصدر قائلا: “عموما، يمكننا القول إننا منحنا الاعتمادات لمعظم الأجهزة الإعلامية المسجلة لدى وزارة الاتصال، بمعدل صحفي واحد وتقني واحد من كل وسيلة إعلامية، مع إعطاء الأفضلية للمؤسسات الإعلامية ثقيلة الوزن، المهم، أننا سعينا قدر المستطاع لإرضاء الجميع”.

وحرص عضو خلية الاتصال على مستوى الهيئة الكروية الأفريقية، على التأكيد أن: “الكاف تلقت إجمالا أكثر من 5000 طلب للحصول على اعتمادات، وتم في نهاية المطاف اعتماد أكثر من 2000 صحفي لتغطية العرس القاري”.

من جهة أخرى، أشار عادل حاجي إلى أن الحكومة الإيفوارية قررت يوم 6 جانفي الجاري، منح التأشيرة مجانا لرجال الإعلام المعتمدين لتغطية الطبعة الرابعة والثلاثين من المنافسة القارية”، مضيفا أن “دولة كوت ديفوار اتخذت مبادرة تستحق الثناء عليها، من خلال قرارها القاضي بتمكين الصحفيين المعتمدين لتغطية المنافسة، الحصول على تأشيرة مجانية بمجرد وصولهم إلى كوت ديفوار، شريطة تقديم اعتماداتهم للمصالح المختصة بعين المكان”.

وحرصا منها على ضمان أفضل تغطية إعلامية ممكنة لفعاليات النسخة الـ34 من كأس إفريقيا للأمم، سخرت وسائل الإعلام الوطنية، (قنوات تلفزيونية وإذاعية، العمومية منها والخاصة، ووكالة الأنباء الجزائرية، الصحافة المكتوبة، والصحافة الإلكترونية الوطنية)، كل إمكانياتها البشرية والمادية من أجل نقل فعاليات هذا العرس الكروي بكل تفاصيله.

وتجدر الإشارة في الأخير، إلى أن عددا كبيرا من هذا الحشد من الصحفيين المعتمدين، قد شرعوا منذ نزولهم بكوت ديفوار، في تأدية مهامهم على أحسن وجه، من خلال نقل المعلومة وإفادة الجمهور الكروي العريض بكل الأخبار المتعلقة بالحدث القاري.