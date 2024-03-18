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اقتصاد

منح وثيقة التوطين البنكي.. 4 تعليمات من قبل وزير التجارة

الشروق أونلاين
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منح وثيقة التوطين البنكي.. 4 تعليمات من قبل وزير التجارة

أسدى وزير التجارة، الطيب زيتوني، الأحد، جملة من التعليمات بخصوص منح وثيقة التوطين البنكي الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين.

وقام زيتوني، الأحد، بتفقد سير عمل اللجنة الوزارية لدراسة طلبات الحصول على الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.

وبعد استماعه إلى عرض مفصل حول الطلبات المقدمة والإجراءات المتبعة في دراستها ومعالجة الطلبات، وجه السيد الوزير التعليمات التالية:

1- إعادة تأطير عمل المنصة الرقمية الخاصة بعمليات منح وثيقة التوطين البنكي وعصرنتها لضمان شفافية معالجة الملفات المتعلقة بالإستيراد

2- الإسراع في معالجة الطلبات المقدمة مع مراعاة كمية الإنتاج الوطني بهدف تعزيز الصناعات الوطنية وتشجيع الاستثمار

3- مراقبة هيكلة الأسعار المعتمدة من طرف المستوردين، ومتابعة الأسعار في الأسواق العالمية، والاسعار المعتمدة في السوق الوطنية

4- إرسال جميع وثائق التوطين البنكي المتحصل عليها من طرف المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، إلى مصالح الضرائب

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